Katar Emiri ile Trump'ın gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından Doha'dan ABD ve İran'a yeni bir anlaşma taslağı sunulduğu iddia edildi. Nükleer müzakerelerin ve olası bir askeri hamlenin tartışıldığı bu süreçte, gözler ABD ara seçimleri sonrasındaki stratejik yol ayrımına çevrildi.

Mücteba Hamaney. (Foto: AA) KATAR EMİRİ İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ: DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı ve diplomatik kanalların zorlandığı bir dönemde Katar'dan hamle geldi. Bölgesteki arabuluculuk faaliyetleriyle bilinen Katar'ın lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesini Washington ile Tahran arasındaki kriz oluştururken, Katar'ın taraflar arasında yeni bir diplomasi kapısı aralamak için devreye girdiği belirtiliyor.