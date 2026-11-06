UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

ABD'den İran'a ara seçim sonrası savaş mı anlaşma mı? Katar'dan nükleer kriz için yeni anlaşma taslağı

ABD siyasetinde yaşanan son gelişmeler ve Orta Doğu'daki kritik dengeler uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti. Katar Emiri ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen stratejik görüşmenin ardından, Katar'ın ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma taslağı sunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD'den İran'a ara seçim sonrası savaş mı anlaşma mı? Katar'dan nükleer kriz için yeni anlaşma taslağı

Katar Emiri ile Trump'ın gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından Doha'dan ABD ve İran'a yeni bir anlaşma taslağı sunulduğu iddia edildi. Nükleer müzakerelerin ve olası bir askeri hamlenin tartışıldığı bu süreçte, gözler ABD ara seçimleri sonrasındaki stratejik yol ayrımına çevrildi.

Mücteba Hamaney. (Foto: AA)Mücteba Hamaney. (Foto: AA)

KATAR EMİRİ İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ: DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı ve diplomatik kanalların zorlandığı bir dönemde Katar'dan hamle geldi. Bölgesteki arabuluculuk faaliyetleriyle bilinen Katar'ın lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesini Washington ile Tahran arasındaki kriz oluştururken, Katar'ın taraflar arasında yeni bir diplomasi kapısı aralamak için devreye girdiği belirtiliyor.

ABD'den İran'a ara seçim sonrası savaş mı anlaşma mı? Katar'dan nükleer kriz için yeni anlaşma taslağı-3

ABD İLE İRAN ARASINDA YENİ ANLAŞMA TASLAĞI

Katar'ın diplomatik kanallar aracılığıyla ABD ve İran yönetimine bir anlaşma taslağı sunduğu öne sürüldü.

YENİLGİ SONRASI YENİ STRATEJİ

Bölgesel ve siyasi arenada yaşanan son gelişmelerin ardından Washington'ın izleyeceği politika merak konusu olurken, Katar'ın sunduğu taslağın taraflar için yeni bir çıkış yolu olup olmayacağı tartışılıyor.

ABD'den İran'a ara seçim sonrası savaş mı anlaşma mı? Katar'dan nükleer kriz için yeni anlaşma taslağı-4

ARA SEÇİM SONRASI: SAVAŞ MI, ANLAŞMA MI?

ABD'de yaklaşan ara seçimlerin dış politika kararları üzerinde doğrudan etkili olacağı değerlendiriliyor. Uzmanlar, Washington'ın İran'a yönelik olası bir askerî müdahale veya operasyon hazırlığı ile diplomatik uzlaşı yolu arasında bir tercihe zorlandığını belirtiyor. Seçim dinamikleri ve nükleer krizin geldiği boyut, önümüzdeki dönemin en kritik jeopolitik eşiklerinden biri olarak gösteriliyor.

ABD'den gelen veriler sonrası gözler altın ve gümüşte! Uzman isimden 4 bin 200 dolar senaryosu
SONRAKİ HABER

ABD'de sürpriz veri! Gözler altın ve gümüşte

 İsrail ateşkesi yine ihlal etti, çadırlara kurşun yağdırdılar! Gazze'de 15 yaşındaki çocuk vefat etti
ÖNCEKİ HABER

Gazze'de yine bir çocuk öldü!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler