Galatasaray zirvede farkı artırmak için sahaya çıkıyor! Osimhen'in yerine kim oynayacak?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Stuttgart galibiyetini taçlandırmak isterken konuk takım ise elde edeceği zaferle birlikte liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Okan Buruk, sakatlanan Victor Osimhen ve cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine sahaya süreceği oyuncuları ve mücadele edeceği kadroyu netleştirdi. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
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İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK
2025-2026 sezonu sonunda Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray ile ilk resmî lig karşılaşmasına çıkacak.
Diyarbakır temsilcisi, sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde karşı karşıya geldiği 78. farklı takım olacak.
ZİRVEDE PUAN FARKI SADECE 2
Bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 25 puanla lider başladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puana ulaştı. Diyarbakır temsilcisi, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 1, dördüncü Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde bulunuyor.
Galatasaray'ın galibiyeti halinde iki takım arasındaki fark 5 puana yükselecek. Konuk ekip kazanırsa 26 puana ulaşarak sarı-kırmızılıların önüne geçecek.
GALATASARAY SON 4 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, ligde Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, sonrasında Lille'i deplasmanda 4-2, Stuttgart'ı sahasında 2-0 yenerek Avrupa'da iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Okan Buruk'un öğrencileri, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı ve millî araya lider girmeyi hedefliyor.
AMEDSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ
Süper Lig'deki ilk sezonunda 23 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, özellikle hücum performansıyla dikkat çekiyor.
Diyarbakır temsilcisi, geride kalan 10 haftada 25 gol kaydederken ceza sahası dışından bulduğu 7 golle bu alanda ligin en başarılı takımı oldu.
Buna karşılık Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda oynadığı 4 lig maçının yalnızca 1'ini kazanabildi. Konuk ekip, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Tek deplasman galibiyetini Samsunspor karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
DIAGNE ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK
Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, eski takımı Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.
2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Diagne, Galatasaray'da 62 resmî maçta 26 gol kaydetti. Deneyimli santrfor, bu süreçte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2022'de Galatasaray'dan ayrılan Diagne, daha sonra Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı çıktığı 2 maçta 1 gol attı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de eski kulübüne ilk kez rakip olacak.
BATRAKOV AVRUPA'DAKİ FORMUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, son haftalardaki gol performansıyla öne çıkıyor.
21 yaşındaki Rus futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmasında 4 kez fileleri havalandıran Batrakov, Avrupa'daki formuyla sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında önemli rol üstlendi.
Batrakov, Stuttgart karşısında 2 gol atarken Konyaspor ile oynanan son lig maçında da 1 kez gol sevinci yaşadı.
ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde üçer sarı kartı bulunan futbolcular, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında bir kez daha kart görmeleri halinde 12. haftadaki Samsunspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY 41 MAÇLIK REKORUN EŞİĞİNDE
Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısında kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini tekrarlama fırsatına sahip.
Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra oynadığı 40 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Kulüp tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisi 41 maçla 2017-2019 yılları arasında kaydedildi. Söz konusu seriyi, o dönem Başakşehir'i çalıştıran ve bugün Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk sona erdirmişti.
Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısında galip gelmesi veya berabere kalması durumunda 41 maçlık rekora ulaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Sor, Saba, Lutin, Orban
OKAN BURUK'UN EKİBİNDE İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray, zirve yarışındaki mücadeleye Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'den yoksun çıkacak.
Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 2 maç men cezası alan Abdülkerim Bardakcı, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyemeyecek. Deneyimli savunmacı bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen de maç kadrosunda bulunmayacak. Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı santrfor için artroskopik cerrahi planlandı. Osimhen'in ameliyat süreci nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçında görev yapamayacağı kulüp tarafından açıklandı.
RAMS PARK'TA LİDERLİK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. İki takımın ilk kez karşılaşacağı mücadelede zirve yarışı şekillenirken sarı-kırmızılılar, 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu tekrarlamaya çalışacak.
Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri RAMS Park'ta oynanacak. Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak.
Ligde 10 hafta sonunda 25 puanla ilk sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 23 puanlı rakibiyle arasındaki farkı açmak istiyor. Süper Lig'deki ilk sezonunda ikinci sıraya yerleşen Amed Sportif Faaliyetler ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.