AMEDSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ

Süper Lig'deki ilk sezonunda 23 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, özellikle hücum performansıyla dikkat çekiyor.

Diyarbakır temsilcisi, geride kalan 10 haftada 25 gol kaydederken ceza sahası dışından bulduğu 7 golle bu alanda ligin en başarılı takımı oldu.

Buna karşılık Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda oynadığı 4 lig maçının yalnızca 1'ini kazanabildi. Konuk ekip, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Tek deplasman galibiyetini Samsunspor karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

