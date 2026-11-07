GAZETELERİ BİTİRDİLER, SIRA TV KANALLARINDA!

Televizyon kanallarının ekim ayında elde ettiği reklam gelirleri son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Reklamlar bıçak gibi kesilince birçok dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Reklam verenler ekonomik sorunları gerekçe gösteriyor ama reklam pastasının yüzde 60-70 düşmesi hayatın olağan akışına ters!

Netflix'in 10 milyar liralık yatırımı tartışma yarattı. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)

Kapitalizm tüketim demek. Bu sistem para harcatma ve tüketme üzerine kurulu. Şirketlerin içerik, hizmet ve ürün satabilmelerinin en büyük aracı ise reklam ve tanıtımlar. Reklam olmadan satış olmaz! Reklam, bir ürünün varlığını duyurmanın ötesinde, tüketicinin zihninde bir "yer" edinme çabasıdır. Eğer piyasada sesinizi duyurmazsanız, rakipleriniz o boşluğu hemen doldurur.

Edgar Watson Howe bu durumu daha güzel özetlemiş: "Ürününüze yatırım yapıp reklamı ihmal etmek, bir kadına göz kırpıp karanlıkta beklemek gibidir; ne yaptığınızı siz bilirsiniz ama karşınızdaki kişi bunu asla fark etmez."