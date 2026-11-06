Emekliye ocakta ek zam için 2 formül! 15 bin TL seyyanen artış veya 20 puan refah payı
Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammına çevrilirken ek iyileştirme için iki formül öne çıktı. Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'ye taşınması beklenen düzenlemede 10-15 bin lira seyyanen zam ve 10-20 puan refah payı seçenekleri konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10, memur emeklilerinde yüzde 8 seviyesinde beklenen ocak artışına ilave edilmesi planlanan düzenlemeyle 25 bin lira maaş alan bir emeklinin geliri 42 bin 500 liraya kadar çıkabilecek. İşte masadaki formüller ve örnek maaş hesapları...
Emeklilere ek iyileştirme teklifinin bütçe görüşmeleri sonrası TBMM'ye taşınması beklenirken, gözler formüllere çevrildi. Özellikle seyyanen zam ve refah payı formülleri öne çıkarken, yapılacak artışa ilişkin kulislerde bazı rakamlar da dile getirilmeye başlandı. İddialara göre, seyyanen zam seçeneğinde emeklilere 10 bin ile 15 bin lira arası bir ek artış gündemde. Refah payı seçeneğinde ise ağırlıklı olarak 10 puan ile 20 puan arası konuşuluyor.
NASIL UYGULANACAK?
Her iki formül de emeklilerin ocak zammına ilave olarak planlanıyor. Yani enflasyon tahminlerine göre ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10, memur emeklilerinde yüzde 8 seviyelerinde beklenirken, ek iyileştirme buna ilave olacak. Örneğin; 25 bin lira maaş alan bir SSK emeklisi, ocak zammı yüzde 10 olur ve 20 puan da refah payı verilirse yüzde 30 zam almış olacak. Maaşı 32 bin 500 liraya yükselecek.
Söz konusu emekliye yüzde 10 enflasyon zammına ilaveten 20 puan refah payı yerine 15 bin lira seyyanen artış verilmesi hâlinde de maaşı ocak ayında 42 bin 500 lirayı bulacak.
YAŞ-PRİM FORMÜLÜ
Ek zam tüm emeklileri kapsayacak. Yapılan çalışmalarda emeklilere yapılacak bu ilave zammın yaşa, prime ve maaşa göre farklı uygulanması üzerinde de duruluyor. Ayrıca düşük maaşlı emeklilere ilave destekler verilmesi de gündemde. Burada özellikle kira, fatura, gıda gibi destekler konuşuluyor.
NE ZAMAN UYGULANACAK?
Ek iyileştirmenin ocak ayında ocak zammıyla birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor. Refah payı yapılırsa ocak zammına ilave edilerek toplam artışın yansıtılması üzerinde duruluyor. Seyyanen zamma karar verilmesi hâlinde ise önce ocak artışının, ardından seyyanen artışın eklenebileceği belirtiliyor.
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