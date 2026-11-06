Emeklilere ek iyileştirme teklifinin bütçe görüşmeleri sonrası TBMM'ye taşınması beklenirken, gözler formüllere çevrildi. Özellikle seyyanen zam ve refah payı formülleri öne çıkarken, yapılacak artışa ilişkin kulislerde bazı rakamlar da dile getirilmeye başlandı. İddialara göre, seyyanen zam seçeneğinde emeklilere 10 bin ile 15 bin lira arası bir ek artış gündemde. Refah payı seçeneğinde ise ağırlıklı olarak 10 puan ile 20 puan arası konuşuluyor.

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NASIL UYGULANACAK?

Her iki formül de emeklilerin ocak zammına ilave olarak planlanıyor. Yani enflasyon tahminlerine göre ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10, memur emeklilerinde yüzde 8 seviyelerinde beklenirken, ek iyileştirme buna ilave olacak. Örneğin; 25 bin lira maaş alan bir SSK emeklisi, ocak zammı yüzde 10 olur ve 20 puan da refah payı verilirse yüzde 30 zam almış olacak. Maaşı 32 bin 500 liraya yükselecek.

Söz konusu emekliye yüzde 10 enflasyon zammına ilaveten 20 puan refah payı yerine 15 bin lira seyyanen artış verilmesi hâlinde de maaşı ocak ayında 42 bin 500 lirayı bulacak.