Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıların faili Arif Sefa Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı: "10'dan geriye saydım"
Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıların faili Arif Sefa Özdemir'in jandarmadaki resmi ifadesi ortaya çıktı. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığıyla başlayan olayları anlatan zanlı, kaçış sırasında araçlarını gasp ettiği kişileri nasıl öldürdüğünü ve öğretmenlere yönelik saldırıyı tüm ayrıntılarıyla itiraf etti.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde pompalı tüfekle saldırılar düzenledikten sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in ifadesinde kan donduran ayrıntılar yer aldı.
Biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten zanlı, olay günü sabah saatlerinden itibaren yoğun miktarda alkol aldığını, tüfeğini ve fişek dolu kovayı aracına koyarak buluşma yerine gittiğini anlattı.
"ÖLDÜRMEYİ KAFAMA KOYDUM"
Cinayetlerin başlangıcını biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığına bağlayan zanlı, Kırşehirli Noman Toprak'tan vadeli biçerdöver aldığını, aracın yanması ve kalan borç nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi.
Gazlıgöl girişinde buluştuğu kişileri Ayazini köyü kırsalına götürdüğünü anlatan Arif Sefa Ö., ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum. 'Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim' diyerek şahısları kırsal alana çektim. Transit aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum"
KAÇIŞ İÇİN ARAÇ GASP EDİP SÜRÜCÜLERİ VURDU
İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek için saldırılarını sürdürdüğünü itiraf eden zanlı, Kıyır köyü yolunda araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı öldürerek araçlarını gasp ettiğini anlattı.
Gasp ettiği araçla ilerlerken hafif şekilde çarpıştığı İsmail Ş.'nin tüfeği görerek polisi arayacağını söylemesi üzerine kendisini başından vurduğunu belirtti. Selimiye köyü yakınlarında ise önünü kestiğini iddia ettiği bir çekiciye ateş açtığını ifade etti.
Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi P.'yi de başından vurarak ağır yaraladığını kaydetti.
ÖĞRETMENLERİ DURDURUP GERİYE DOĞRU SAYMIŞ
Zanlının ifadesindeki en çarpıcı bölümlerden biri de Yukarıtandır köyü yakınlarında öğretmenlerin bulunduğu araca yönelik saldırı oldu.
Aracın önünü keserek üç kadınla karşılaştığını anlatan Arif Sefa Ö., araçtan inen kişiye çok sayıda kişiyi öldürdüğünü ve kaçmak için araca ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti. Diğer iki kişinin araçtan inmediğini ve telefonlarını bırakmadığını öne süren zanlı, saldırı anını şöyle anlattı:
"Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim"
MUHTARLARA MİT PERSONELİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ
Öğretmenlere yönelik saldırının ardından başka araçları da gasp ederek Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine geçtiğini anlatan zanlı, Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların araçlarını silah zoruyla aldığını itiraf etti.
Pompalı tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca bulmaya çalıştığını belirten şüpheli, köylerde muhtarların evlerine giderek kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıttığını, muhtarlardan beylik tabancalarını almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.
JANDARMANIN KOVALAMACASIYLA YAKALANDI
Aracının çamura saplanmasının ardından yaya olarak kaçmaya devam ettiğini belirten Arif Sefa Ö., Taşlık Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bulunan başka bir aracı çaldığını anlattı.
Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan zanlı, aracından inip yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken düşerek yakalandığını ifade etti.
İfadesinin sonunda ise şu sözleri kullandı:
"Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum"