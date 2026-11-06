ÖĞRETMENLERİ DURDURUP GERİYE DOĞRU SAYMIŞ

Zanlının ifadesindeki en çarpıcı bölümlerden biri de Yukarıtandır köyü yakınlarında öğretmenlerin bulunduğu araca yönelik saldırı oldu.

Aracın önünü keserek üç kadınla karşılaştığını anlatan Arif Sefa Ö., araçtan inen kişiye çok sayıda kişiyi öldürdüğünü ve kaçmak için araca ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti. Diğer iki kişinin araçtan inmediğini ve telefonlarını bırakmadığını öne süren zanlı, saldırı anını şöyle anlattı:

"Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim"