Galatasaray Premier Lig'den dünyaca ünlü forvet! Trabzonspor da yarışta
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcuya sunabileceği maaşla transfer yarışında avantaj sağlayabileceği belirtilirken Trabzonspor, Everton ve Fulham'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi öncesinde golcü arayışını sürdürüyor. Victor Osimhen'in sakatlığında sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılıların gündemine, Tottenham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Richarlison geldi. İngiltere'de istediği süreleri alamayan 29 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya çıktı.
RICHARLISON İÇİN MAAŞ AVANTAJI İDDİASI
Galatasaray'ın Richarlison transferinde oyuncuya sunabileceği ücretle rakiplerinin önüne geçebileceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuya Tottenham'da kazandığından daha yüksek bir maaş önerebileceği ifade edildi. Richarlison'un transfer tercihinde ekonomik koşulların önemli rol oynadığı belirtilirken Türkiye seçeneğinin bu nedenle ön plana çıktığı kaydedildi.
Ancak Galatasaray'ın futbolcuya kesinleşmiş bir maaş teklifi sunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
TRABZONSPOR DA TRANSFER YARIŞINDA
Richarlison için yalnızca Galatasaray'ın değil, Trabzonspor'un da ilgisinin bulunduğu iddia edildi.
İki Türk kulübünün de Brezilyalı yıldız için Tottenham'daki mevcut ücretinin üzerine çıkabilecek koşulları değerlendirdiği belirtildi.
Oyuncuyla ilgilenen diğer takımların ise Premier Lig ekipleri Everton ve Fulham olduğu kaydedildi. Everton'ın eski futbolcusunu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği ancak bu girişimden sonuç alamadığı ifade edildi.
Böylece Richarlison için iki Süper Lig ve iki Premier Lig kulübünün adı transfer iddialarında öne çıktı.
İNGİLİZ KULÜPLERİNE MAAŞ ENGELİ
Brezilyalı santrforun transferinde en önemli belirleyicilerden birinin maaş beklentisi olduğu vurgulandı.
İddiaya göre Everton ve Fulham, Richarlison'un Tottenham'daki mevcut ücretini karşılamaya sıcak bakmıyor. Galatasaray ile Trabzonspor'un ise daha yüksek maaş ihtimali sayesinde oyuncunun tercihinde avantaj kazanabileceği belirtildi.
Richarlison'un kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğine ekonomik nedenlerle daha sıcak baktığı iddia edildi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN HENÜZ TEKLİF YOK
Transfer iddiasındaki en önemli ayrıntılardan biri de görüşmelerin bulunduğu aşama oldu.
Galatasaray ve Trabzonspor'un Richarlison için hazırladığı olası mali koşullara rağmen iki kulüpten de henüz somut bir teklif ulaşmadığı iddia edildi.
Dolayısıyla Brezilyalı oyuncunun geleceği hakkında gündeme gelen gelişmeler, şu aşamada kulüplerin ilgisi ve muhtemel transfer şartlarıyla sınırlı bulunuyor.
TOTTENHAM İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Richarlison'un Tottenham ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
İngiliz kulübünün 2022 yılında Everton'dan transfer ettiği Brezilyalı forvet, bu sezon Tottenham'ın Premier Lig kadrosunun dışında kaldı.
29 yaşındaki santrforun bu sezon Tottenham formasıyla 158 dakika süre aldığı ve 1 gol kaydettiği belirtiliyor.
Sözleşmesinin son aylarına yaklaşan Richarlison'un ocak ayında takımdan ayrılması ihtimali transfer haberlerinde ön plana çıkıyor.
MENAJERİYLE YOLLARINI AYIRDI
Richarlison'un transfer sürecine ilişkin bir başka ayrıntı da temsilcilik durumunda ortaya çıktı.
Brezilyalı futbolcunun menajerlik şirketiyle çalışmayı bıraktığı ve geleceğine ilişkin süreci şu anda bir menajer olmadan yönettiği iddia edildi.
Oyuncunun kendisiyle çalışmak isteyen temsilcilerden somut kulüp teklifi getirmelerini beklediği kaydedildi.
Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Everton ve Fulham'ın adıyla anılan Richarlison için transfer sürecinin bir sonraki aşamasını kulüplerin sunacağı resmî teklifler ve mali koşullar belirleyecek.