Galatasaray Premier Lig'den dünyaca ünlü forvet! Trabzonspor da yarışta

Ancak Galatasaray'ın futbolcuya kesinleşmiş bir maaş teklifi sunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuya Tottenham'da kazandığından daha yüksek bir maaş önerebileceği ifade edildi. Richarlison'un transfer tercihinde ekonomik koşulların önemli rol oynadığı belirtilirken Türkiye seçeneğinin bu nedenle ön plana çıktığı kaydedildi.

TRABZONSPOR DA TRANSFER YARIŞINDA

Richarlison için yalnızca Galatasaray'ın değil, Trabzonspor'un da ilgisinin bulunduğu iddia edildi.

İki Türk kulübünün de Brezilyalı yıldız için Tottenham'daki mevcut ücretinin üzerine çıkabilecek koşulları değerlendirdiği belirtildi.

Oyuncuyla ilgilenen diğer takımların ise Premier Lig ekipleri Everton ve Fulham olduğu kaydedildi. Everton'ın eski futbolcusunu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği ancak bu girişimden sonuç alamadığı ifade edildi.

Böylece Richarlison için iki Süper Lig ve iki Premier Lig kulübünün adı transfer iddialarında öne çıktı.