Beyaz Saray'dan LGBT lobisine karşı hamle
Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetinin yalnızca erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyeti tanıdığını ilan etti. Göreve gelmesinin ardından LGBT politikalarına karşı sert adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, federal düzeyde resmi politika olarak yürürlüğe girdi.
Beyaz Saray sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce pek çok kez dile getirdiği üzere Beyaz Saray da "ABD hükümetinin resmi politikası yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: Erkek ve kadın." ifadelerini kullandı.
Trump 2024 başkanlık seçimi öncesinde "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" diyerek sapkın LGBT lobisine karşı savaş açmıştı.
"İKİ CİNSİYET VAR: ERKEK VE KADIN"
Beyaz Saray'dan yapılan paylaşımda LGBT sapkınlığına karşı hamle devam etti ve şu ifadelere yer verildi:
"ABD hükümetinin resmi politikası yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: Erkek ve kadın."
ÜÇÜNCÜ CİNSİYET ZAMİRLERİ KALDIRILDI
Seçim yarışında LGBT sorununu kökten çözme sözü veren Trump, Beyaz Saray'da ikinci kez göreve geldikten sonra federal çalışanlara gönderdiği yönergede çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin mesai bitimine kadar kaldırılmasını istemişti.
Buna göre çalışanlar, e-posta imzalarında kullandıkları erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları kullanamadı.
ERKEKLER KADIN SPORLARINA KATILMASIN
Trump, 20 Ocak 2025'te göreve başladığı ilk gün 14168 sayılı Başkanlık Kararnamesini ("Kadınları Cinsiyet İdeolojisi Aşırılığından Korumak ve Federal Hükümete Biyolojik Gerçekliği Geri Kazandırmak") imzaladı. 5 Şubat 2025'te ise "Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutma" başlıklı ek kararnameyi onayladı.
BEYAZ SARAY'DAN LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI ADIMLAR
Bu kararnameler kapsamında somut adımlar atıldı.
İki Cinsiyet İlkesi: Federal hükümet düzeyinde yalnızca erkek ve kadın olmak üzere iki değiştirilemez biyolojik cinsiyet tanımı esas alınmaya başlandı.
Kadın Sporları ve Okullar: Biyolojik olarak erkek doğan bireylerin kadın müsabakalarında yarışması yasaklandı ve kurallara uymayan okullara verilen federal fonların kesilmesi süreci başlatıldı.
Resmi Belgeler ve Kimlikler: ABD Pasaportlarında yer alan cinsiyetsiz "X" ibaresi kaldırıldı ve uluslararası seyahat sistemlerinde uygulamaya konuldu.
Sağlık Hizmetleri ve İdame: Federal çalışanların sağlık sigortalarından cinsiyet değiştirme süreçlerine yönelik fonlar çıkarıldı ve e-posta imzalarındaki zamirler temizlendi.