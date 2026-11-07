Beyaz Saray sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce pek çok kez dile getirdiği üzere Beyaz Saray da "ABD hükümetinin resmi politikası yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: Erkek ve kadın." ifadelerini kullandı.

Trump 2024 başkanlık seçimi öncesinde "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" diyerek sapkın LGBT lobisine karşı savaş açmıştı.