Atina’da üçlü şer ittifakı! Türkiye-Libya mutabakatını hedef aldılar

İsrail basınından The Jerusalem Post'un haberine göre, üç ülkenin üst düzey savunma yetkilileri 5 Kasım Perşembe günü Atina'da bir araya geldi. Savunma politikalarından sorumlu yetkililerin katıldığı toplantıda askerî işbirliği, savunma sanayisi, deniz güvenliği, kritik altyapının korunması ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

SİYONİST BASIN TÜRKİYE KARŞITI CEPHEYİ AÇIKÇA İLAN ETTİ

Atina'daki üçlü buluşmanın Türkiye karşıtı yönelimi, siyonist basının kullandığı başlıkta da açıkça ortaya konuldu. İsrail merkezli Emess, görüşmeyi "Türkiye'ye karşı cephe: İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs pozisyonlarını koordine ediyor" başlığıyla duyurdu. Üçlünün askerî koordinasyonu ve savunma sanayisindeki işbirliğini artırma hedeflerini aktaran yayın, Türkiye–Libya mutabakatına karşı sergilenen tutumu da öne çıkardı. Libya Meclisinin onayına rağmen sürdürülen itirazlar, Ankara ile Trablus'un anlaşmasını hedef alan yaklaşımın devam ettiğini gösterdi.

ATİNA'DAN TÜRKİYE–LİBYA MUTABAKATINA KÜSTAH İTİRAZ

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, Libya Temsilciler Meclisinin 20 Ekim'de onayladığı Türkiye–Libya deniz yetki alanları mutabakatı hedef alındı. Mutabakatın sözde üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve diğer devletler üzerinde hukuki sonuç doğuramayacağı ileri sürüldü.

Üç tarafın asılsız iddiasını yansıtan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfla GKRY'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek de yinelendi. Tek taraflı iddialara, zorlamaya, güç tehdidine ve istikrarsızlaştırıcı askerî yığınaklara karşı çıkıldığı belirtildi.