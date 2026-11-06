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11 üniversiteye yeni rektör atandı! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atamaları yapıldı. Yeni atamalar kapsamında Erciyes, Eskişehir Teknik, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Trabzon üniversitelerinin de aralarında bulunduğu kurumlara yeni isimler getirildi.

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11 üniversiteye yeni rektör atandı! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 11 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi.

YENİ REKTÖRLER VE ATANDIKLARI ÜNİVERSİTELER

Cumhurbaşkanlığı atama kararları doğrultusunda yeni rektörlerin görevlendirildiği üniversiteler şu şekildedir:
ÜNİVERSİTE
YENİ REKTÖR
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Özcan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Kayseri Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Ulucak
Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Orçan
Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çelik
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Bentli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Turhan Kaçar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Tatlı
Şırnak Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Baz
Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın
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