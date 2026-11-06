11 üniversiteye yeni rektör atandı! Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atamaları yapıldı. Yeni atamalar kapsamında Erciyes, Eskişehir Teknik, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Trabzon üniversitelerinin de aralarında bulunduğu kurumlara yeni isimler getirildi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 11 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi.
YENİ REKTÖRLER VE ATANDIKLARI ÜNİVERSİTELER
Cumhurbaşkanlığı atama kararları doğrultusunda yeni rektörlerin görevlendirildiği üniversiteler şu şekildedir:
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel