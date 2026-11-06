Özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , fon soruşturması ve tasfiye sürecinin yanı sıra enflasyon, asgari ücret ve emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"131 FONA KARANTİNA DİYEBİLECEĞİMİZ BİR UYGULAMA SÖZ KONUSU"

Fonlarla ilgili sorunun belirli fonlarla sınırlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Sıkıntı sadece belirli fonlarda. Sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan Şimşek'in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor."

Bazı hisse senetlerinin fiyatlarının manipülasyonla şişirildiğini belirten Yılmaz, oluşturulan sanal değer üzerinden kredi sağlanan bir döngü kurulduğunu, çeşitli kişi ve şirketlerin bu yolla haksız kazanç elde ettiğini ifade etti.

Hukuka uygun yatırım yapanların korunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sapla samanı karıştırmamamız lazım. Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz. Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken bir taraftan da bünyeyi korumamız lazım."

Yılmaz, söz konusu 131 fonun toplam portföy değerinin yüzde 7'sine karşılık geldiğini bildirdi.

YATIRIMCILARA TOPLAM 130 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Tasfiye ve iade sürecindeki son durumu paylaşan Yılmaz, 131 fon için iade hesabı açıldığını ve bu kapsamda yaklaşık 31,5 milyar lira iade edildiğini söyledi.

Yedi şirketten dördünün olağan tasfiye sürecine girdiğini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"55 bin 801 yatırımcıya 55,4 milyar TL ödeme yapıldı. Olağan tasfiye süreci neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Olağanüstü tasfiyede ise üç şirket kaldı. Tera, Pusula ve Atlas. Toplamda 420 bin yatırımcı ödeme aldı. Toplam yatırımcılara 130 milyar TL ödeme yapıldı."

YENİ ÖDEME İÇİN 13 KASIM HAZIRLIĞI

Yılmaz, yatırımcılara yapılacak yeni ödemeye ilişkin tarih de verdi:

"13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıklar yapılıyor. Gelecek hafta cuma günü önemli miktarda ödeme yapılacağını söylebilirim. Ödemeler en düşükten en yükseğe doğru gidecek."

Ödemelerde net yatırım tutarının esas alındığını ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarının kullanıldığını belirten Yılmaz, ara ödeme sınırının 1 milyon lira olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Şu anda yaptığımız ara ödeme. O ödemenin sınırı da 1 milyon TL. Ara ödeme sonrası nihai mahsuplaşma başlayacak." dedi.

SORUŞTURMADA 113 TUTUKLAMA

Adli soruşturmanın kapsamlı biçimde sürdüğünü belirten Yılmaz, "Adli süreçte 444 şüpheliden 113'ü tutuklandı." açıklamasında bulundu.

Hisse bazlı manipülasyon iddialarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemelerinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Bunlar bittikçe SPK suç duyurularında bulunuyor ve adli makamlar da gerekeni yapıyorlar. İncelenen hisselerin sayısı 50'yi bulabilir." ifadelerini kullandı.

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için yapısal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni bir kanun hazırlığı yapıyoruz. Gelecek haftaya kadar kanun tasarısının büyük oranda şekilleneceğini düşünüyorum. Biz Meclis'e göndereceğiz. Meclis'te değerlendirilecektir. Bu kanunumuz sermaye piyasalarına daha fazla güç verecektir."