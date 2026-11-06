Afyonkarahisar'da peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in geçmiş yıllarda verdiği röportaj ortaya çıktı.

İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde çiftçilik yapan, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Özdemir'in, köy muhtarlığının hizmetlerini anlattığı görüntülere Takvim ulaştı.