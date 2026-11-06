Afyonkarahisar saldırganı Arif Sefa Özdemir'in 2 yıl önce verdiği röportaj: Köyde birlik ve beraberlik oluştu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in yıllar önce verdiği röportajın görüntüleri ortaya çıktı. Köy muhtarlığının çalışmalarını anlattığı röportajda Arif Sefa Özdemir'in, "Köyde birlik ve beraberlik oluştu." sözleri yer aldı. Katliamın ardından Eskişehir'de yakalanan şüphelinin saldırıları neden gerçekleştirdiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
Afyonkarahisar'da peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in geçmiş yıllarda verdiği röportaj ortaya çıktı.
İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde çiftçilik yapan, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Özdemir'in, köy muhtarlığının hizmetlerini anlattığı görüntülere Takvim ulaştı.
ARİF SEFA ÖZDEMİR'İN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
2024 yılına ait görüntülerde Bozhüyük köyü muhtarlığının faaliyetleri anlatılırken Anadolu Ajansı'na konuşan Arif Sefa Özdemir, Bozhüyük Muhtarlığının belediye gibi çalıştığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Muhtarlığımız sayesinde köyümüz 6 ayda 4-5 yıllık hizmet aldı. Köyde birlik ve beraberlik oluştu. Bozhüyük'te verilen hizmetler çok güzel. Köylülerimiz huzurlu ve mutlu."
İşte 8 kişinin öldürüldüğü saldırıların şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in yıllar önce verdiği o röportaj...8 can alan katilin röportajı ortaya çıktı
8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da yaşanan olaylar, Özdemir'in kent merkezinde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen Sevgi Postalcı'ya pompalı tüfekle ateş açmasıyla başladı. Ağır yaralanan Postalcı hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli, ardından İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde silahlı saldırılar düzenledi.
Saldırılarda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile Yukarıtandır Ortaokulunda görevli öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) yaşamını yitirdi.
KÖYLÜSÜNDEN ALACAK VERECEK İDDİASI
8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların nedenine ilişkin bir köylünün anlatımında, Özdemir ile biçerdöver işi yapan kişiler arasında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu iddia edildi.
Şüphelinin daha önce darbedildiği ve husumet yaşadığı kişilere "gelin anlaşalım" diyerek pusu kurduğu öne sürüldü.
Özdemir'in bazı cinayetleri ise kaçış sırasında araç gasbetmek amacıyla işlediği iddia edildi.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Saldırıların ardından araç gasbederek Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçan Özdemir'in, yolda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 19 yaşındaki Talha Gökgöz'ün otomobilini silah zoruyla aldığı belirtildi.
Gasbettiği aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçan şüpheli, başka bir otomobili daha gasbetti.
Polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında aracının lastiklerine ateş edilerek durdurulan Özdemir, güvenlik güçlerine ateş açarak karşılık verdiği sırada etkisiz hâle getirilip yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi.
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