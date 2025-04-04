Romulo şov yaptı

Beşiktaş Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ederken sahanın yıldızı tek kelimeyle Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo oldu. Ligde Göztepe'nin Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta 2 asist yapan Sarı-Kırmızılı oyuncu dün de Beşiktaş'ı tek başına teslim aldı.



Takımı 1-0 yenik duruma düştükten sonra sahneye çıkan Romulo müthiş bir firikik golüne imza atarak skora önce denge getirdi. İkinci devre Beşiktaş savunmasının bir türlü durduramadığı Brezilyalı futbolcu biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha atarak Beşiktaş'ın fişini çeken isim oldu. Bir türlü durdurulamayan yıldız oyuncu takımını yarı finale çıkardı.

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