Fenerbahçe taraftarı G.Saray derbisi sonrası yönetime ve hocaya tepki gösterdi!

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası sinirler iyice gerilmiş durumda... Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilince taraftarlar adeta isyan bayrağını çekti. Fenerbahçe taraftarları derbi sonrası gece yarısı Samandıra'ya akın etti. Yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho'ya ateş püskürdü. Sarı-Lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon hedef maçlarda kötü performans gösterdi ve istenilen sonuçları alamadı.



İLK KEZ BÖYLE GERİLDİLER

Portekizli teknik direktör ile derbilerde gülemedi. Tecrübeli teknik adamla Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını kaybetti. Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu elinde bulunduran Mourinho'nun derbilerde aldığı sonuçlar sonrası taraftar ilk kez böylesine büyük bir tepki gösterdi. Galatasaray derbisinde oynattığı futbol ve oyuncu değişiklikleri ile eleştirilen Portekizli teknik direktörün, Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra elinde sadece Süper Lig kaldı. Mourinho'nun ekibi Süper Lig'de de bitime az bir süre kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.



FLAŞ FRED İDDİASI

Fenerbahçe'de Fred'in G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kartın, raporda yer aldığı iddia edildi. Raporda şu ifadelerin bulunduğu ileri sürüldü: "Fred, tünel içerisinde ve fuaye alanı boyunca sağ el işaret parmağını müsabaka hakemine doğru sallayarak, 'You are shit, you are disgusting' şeklinde 4-5 kez yüksek sesle bağırmıştır. Kullanılan cümleler üzerine, müsabaka hakemi, Fred'i kırmızı kart ile ihraç etmiştir"

Fenerbahçe bu sezon büyük transferlere imza attı. Ancak ortaya konan kötü futbol ve alınan sonuçlar bardağı taşırdı. Taraftar Başkan Ali Koç ve Mourinho'ya savaş açtı.



OKAN BURUK TEPKİSİ

F.Bahçe Okan Buruk için açıklama yaptı. Açıklamada, "Teknik direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı bir şekilde yere atmıştır. Bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir. Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde devam ettiğide ortadadır" dedi.

