Trabzonspor U19 takımı büyük başarısıyla dünyayı salladı: 3 İtalya takımını eledi!

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İnter'i evinde 1-0 yenen Trabzonspor adını yarı finale yazdırmayı başardı. Maçı takip eden 40 bin 368 taraftar ile Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldı. Avrupa medyası da Trabzonspor U19 takımının büyük başarısına kayıtsız kalmadı. Başta İtalya olmak üzere İngiltere, Hollanda ve Fransa medyası Trabzonspor U19'un elde ettiği başarıdan övgüyle bahsetti.



İTALYANLAR'IN BELALISI

TARAFTAR rekoruna vurgu yapan Avrupa medyası, Trabzonspor'un 3 İtalyan takımını art arda elemesinin büyük bir başarı olduğunu sayfalarına taşıdı. The Sun, "40 bin Trabzonspor taraftarı İnter'e karşı oynanan UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçına katıldı!" ifadelerini kullandı. La Gazzetta dello Sport, Trabzon'un Juventus ve Atalanta'yı da elediğini belirterek, "Trabzon, İtalyanlara talihsizlik getirmeye devam ediyor" yorumunda bulundu.

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