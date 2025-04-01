İbrahim Hatipoğlu: Bu bir tesadüf mü?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı.



Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Hatipoğlu, "F.Bahçe ile kupada oynayacağımız derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

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