Derbilerin kralı Beşiktaş!

Beşiktaş son 10 yılda Trendyol Süper Lig'de ezeli rakiplerine karşı büyük bir üstünlük yakaladı. Siyah-Beyazlılar 23 galibiyet alarak 86 puanla listenin zirvesinde yer alıyor.



Kartal'ı bu alanda 22 galibiyetle 82 puan toplayan Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe 18 puan toplayarak 78 puanla 3. basamakta bulunuyor. 17 galibiyeti bulunan Trabzonspor'un ise 68 puanı mevcut. Öte yandan bu sezon 5 derbiye çıkan Beşiktaş, evindeki Fenerbahçe; Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını kazanmayı başardı. Deplasmanda Cimbom'a kaybeden Kartal, Trabzonspor'la berabere kaldı.



Milli aradan sonra ligde oynadığı son 2 müsabakayı kaybeden Siyah-Beyazlılar'da kötü gidişat Galatasaray derbisindeki galibiyetle son buldu. Bu sonuçla Aslan'ın Süper Lig'de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.

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