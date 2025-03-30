Solskjaer derbi zaferinin ardından mücadeleye vurgu yaptı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer derbi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam,"Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. 0 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla" dedi.

Solskjaer,"Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

OLE'DEN SÜRPRİZ KARAR

Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbide son maçlardaki formsuzluğuyla eleştiri oklarının hedefindeki Ciro Immobile'ye şans vermedi. Forvetsiz başlayan Norveçli hoca 2. yarıda Semih'i oyuna sürdü. Immobile böylesine önemli bir derbide oynamadı.



TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN

Gedson Fernandes maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız orta saha,"Büyük takım olduğumuzu gösterdik. Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. İstediğimizi aldık. Bu galibiyet Beşiktaş taraftarlarına armağan olsun" dedi.