SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Solskjaer derbi zaferinin ardından mücadeleye vurgu yaptı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Oyuncularım yüksek şiddette oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Solskjaer derbi zaferinin ardından mücadeleye vurgu yaptı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer derbi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam,"Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. 0 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla" dedi.

Solskjaer,"Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

OLE'DEN SÜRPRİZ KARAR
Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbide son maçlardaki formsuzluğuyla eleştiri oklarının hedefindeki Ciro Immobile'ye şans vermedi. Forvetsiz başlayan Norveçli hoca 2. yarıda Semih'i oyuna sürdü. Immobile böylesine önemli bir derbide oynamadı.

TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
Gedson Fernandes maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız orta saha,"Büyük takım olduğumuzu gösterdik. Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. İstediğimizi aldık. Bu galibiyet Beşiktaş taraftarlarına armağan olsun" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Koza Altın
Kartal apolet söktü! Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...
ÖZEL | Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaraylı analizcilere tepki!
Fırtına’nın tadı bozuk! Trabzonspor - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu
Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı
Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar