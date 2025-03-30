Milan’dan sonra Tottenham, Skriniar’a talip oldu!

Bir dönem Mourinho'nun çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Arjantinli stoper Cristian Romero'nun alternatifini buldu.

Londra takımının Milan Skriniar'ı transfer listesine eklediği İngiliz basının tarafından iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Milan'ın da Skriniar'ı transfer gündemine aldığı ve PSG ile görüşmelere başlayacağı öne sürülmüştü. Fener formasıyla toplam 13 resmi maça çıkan Skriniar 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

SEVİNCİ OLAY OLDU

Bodrum FK maçında gol atan Slovak yıldız, yaptığı sevinçle dikkat çekmişti. PSG ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Skriniar'ın piyasa değeri 30 milyon Euro olarak öne çıkıyor.