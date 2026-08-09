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Bakan Gürlek açıkladı: Hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak! Orman yangınlarında 9 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin bilançosunu paylaştı. Bakan Gürlek, adli işlem yapılan 52 orman yangınında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını duyurdu.

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Bakan Gürlek açıkladı: Hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak! Orman yangınlarında 9 tutuklama

Yeşil Vatan'ı tehdit eden orman yangınlarına yönelik adli süreçlerin Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı takibinde titizlikle yürütüldüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı.

Yangının bilançosu paylaşıldı.Yangının bilançosu paylaşıldı.

34 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI, 14'ÜNE ADLİ KONTROL

Bakan Gürlek'in sosyal medya paylaşımında yer verdiği verilere göre, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem başlatılan 52 orman yangını soruşturmasında 34 şüpheli tespit edildi. Yargı mercilerine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İl / İlçe / Yer
Tarih
Yangının Çıkış Nedeni
Adli İşlem & Durum
İzmir / Torbalı (Ayrancılar Mah.)
03.06.2026
Yangının kasten başlatıldığı tespit edildi.
2 şüpheli tutuklandı (Kovuşturma aşamasında tahliye edildiler).
Aydın / Çine (Kavşit Mah.)
30.07.2026
Meyve bahçesi bitişiğinde sulama hortumunu esnetmek için yakılan ateş.
1 şüpheli tutuklandı (Halen tutuklu, 1 şüpheliye adli kontrol).
Muğla / Ortaca (Atakent Mah.)
24.07.2026
Ormanı kasten yakma.
1 şüpheli tutuklandı (Halen tutuklu).
Balıkesir / Bandırma (Gönen Hasanbey)
23.07.2026
Kasten orman yakma.
2 şüpheli tutuklandı (Halen tutuklu).
Balıkesir / Burhaniye (Kumgedik Mah.)
29.07.2026
Kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım.
2 şüpheli tutuklandı (Halen tutuklu).
Adıyaman (Aydınloluk Köyü)
27.07.2026
Alidağı mevkisindeki kulübenin yakılması.
1 şüpheli tutuklandı (Halen tutuklu).

Bakan Gürlek açıkladı: Hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak! Orman yangınlarında 9 tutuklama-3

İl / İlçe / Yer
Tarih
Yangının Çıkış Nedeni
Adli İşlem & Tedbir
Yalova / Armutlu (Kapaklı Köyü)
30.07.2026
Elektrik direğinde meydana gelen sigorta patlaması.
3 şüpheliye Adli Kontrol
Kütahya / Altıntaş (Beşkarış Köyü)
29.07.2026
Biçerdöverin mekanik arızasından çıkan kıvılcım.
3 şüpheliye Yurt Dışı Yasağı ve İmzaya Çağrı
Manisa / Saruhanlı (Kumkuyucak)
01.08.2026
Arazide iş makinesiyle taş kırma çalışmasındaki kıvılcımlar.
3 şüpheliye Adli Kontrol (1 talep reddedildi)
İzmir / Selçuk (Şirince Mah.)
30.07.2026
Bahçede yemek yaparken yakılan ateşin rüzgarla sıçraması.
1 şüpheliye Yurt Dışı Yasağı ve İmzaya Çağrı
Balıkesir / Kepsut (Karaağaç Mah.)
05.07.2026
Arı kovanlarına bakarken körükten çıkan kıvılcım.
1 şüpheliye Yurt Dışı Yasağı
Muğla / Ortaca (Gölbaşı Mah.)
14.07.2026
Hurda araçta spiral kesme makinesiyle çalışma yapılması.
1 şüpheliye Belirlenen Yerlere Başvurma
Balıkesir / Bandırma (Topağaç Mah.)
01.08.2026
Bahçede kaynak yaparken çıkan kıvılcım.
1 şüpheliye Yurt Dışı Yasağı ve İmzaya Çağrı
Aydın / Çine (Kavşit Mah.)
30.07.2026
Bahçe sulama hortumunu birleştirmek için yakılan ateş.
1 şüpheliye Yurt Dışı Yasağı

"HİÇBİR YANGIN FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK"

Orman yangınlarına karşı kararlılık mesajı veren Bakan Akın Gürlek, "Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek açıkladı: Hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak! Orman yangınlarında 9 tutuklama-4

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

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