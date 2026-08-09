Bakan Gürlek açıkladı: Hiçbir yangın faili meçhul kalmayacak! Orman yangınlarında 9 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin bilançosunu paylaştı. Bakan Gürlek, adli işlem yapılan 52 orman yangınında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını duyurdu.
Yeşil Vatan'ı tehdit eden orman yangınlarına yönelik adli süreçlerin Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı takibinde titizlikle yürütüldüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı.
34 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI, 14'ÜNE ADLİ KONTROL
Bakan Gürlek'in sosyal medya paylaşımında yer verdiği verilere göre, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem başlatılan 52 orman yangını soruşturmasında 34 şüpheli tespit edildi. Yargı mercilerine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
"HİÇBİR YANGIN FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK"
Orman yangınlarına karşı kararlılık mesajı veren Bakan Akın Gürlek, "Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.
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