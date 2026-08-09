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Sebahattin Şirin gözaltına alındı! Soruşturmada 4 ayrı suçlama var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Soruşturmanın 6222 sayılı Kanun ile TCK'nin 191, 220 ve 217/A maddeleri kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

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Sebahattin Şirin gözaltına alındı! Soruşturmada 4 ayrı suçlama var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

4 SUÇTAN GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak","halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Sebahattin Şirin (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Sebahattin Şirin (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Kaynakta yer alan bilgiye göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor.

UltraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin UltraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin


GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.

Sebahattin Şirin gözaltına alındı! Soruşturmada 4 ayrı suçlama var-4

Şirin'in evinde yapılan aramada şunlar bulundu:

Sebahattin Şirin gözaltına alındı! Soruşturmada 4 ayrı suçlama var-5

  • 1 adet ruhsatsız tabanca,
  • 125 adet 9x19 mm çapında fişek,
  • 4 tane balistik çelik yelek,
  • Evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound cinsinden döviz.

Sebahattin Şirin gözaltına alındı! Soruşturmada 4 ayrı suçlama var-6

Evden çıkan bir kasanın ise incelenmek üzere emniyete götürülmekte olduğu kaydedildi.

Şirin'in son paylaşımıŞirin'in son paylaşımı

SON PAYLAŞIMI AKIN GÜRLEK

Sebahattin Şirin, gözaltı kararı öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından bir açık mektup yayımlamıştı.

Bakan Gürlek'in üzerinde kamuoyu baskısı kurmaya çalıştığı değerlendirilen Şirin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor.

Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."

22 Ekim 2017'de açılan pankart22 Ekim 2017'de açılan pankart


2009'DA ELEBAŞI GÜLEN'E SEMPATİSİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 22 Ekim 2017'de oynadığı maçta hazırladığı "Ayağa kalk" isimli koreografinin FETÖ iması içerdiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu. Olayın ardından ultrAslan'ın liderlerinden Sebahattin Şirin'in Kasım 2009'da T24'ten Selin Ongun'a verdiği röportajda "Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Ne olacak" dediği ortaya çıkmıştı.

Sebahattin Şirin'in 2009'da verdiği röportajSebahattin Şirin'in 2009'da verdiği röportaj

Tartışılan koreografinin sorumlusu yıllar önce FETO için ne demişti?Tartışılan koreografinin sorumlusu yıllar önce FETO için ne demişti?
Tartışılan koreografinin sorumlusu yıllar önce FETO için ne demişti?

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