Sebahattin Şirin gözaltına alındı! Soruşturmada 4 ayrı suçlama var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Soruşturmanın 6222 sayılı Kanun ile TCK'nin 191, 220 ve 217/A maddeleri kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.
4 SUÇTAN GÖZALTI KARARI
Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak","halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Kaynakta yer alan bilgiye göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor.
GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.
Şirin'in evinde yapılan aramada şunlar bulundu:
- 1 adet ruhsatsız tabanca,
- 125 adet 9x19 mm çapında fişek,
- 4 tane balistik çelik yelek,
- Evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound cinsinden döviz.
Evden çıkan bir kasanın ise incelenmek üzere emniyete götürülmekte olduğu kaydedildi.
SON PAYLAŞIMI AKIN GÜRLEK
Sebahattin Şirin, gözaltı kararı öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından bir açık mektup yayımlamıştı.
Bakan Gürlek'in üzerinde kamuoyu baskısı kurmaya çalıştığı değerlendirilen Şirin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor.
Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."
2009'DA ELEBAŞI GÜLEN'E SEMPATİSİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 22 Ekim 2017'de oynadığı maçta hazırladığı "Ayağa kalk" isimli koreografinin FETÖ iması içerdiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu. Olayın ardından ultrAslan'ın liderlerinden Sebahattin Şirin'in Kasım 2009'da T24'ten Selin Ongun'a verdiği röportajda "Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Ne olacak" dediği ortaya çıkmıştı.
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