Beşiktaş'a Arsenal'den 2. transfer gelebilir: İşte Gabriel Jesus'un bonservisi
Leandro Trossard’ı Arsenal’den transfer eden Beşiktaş’ın bu kez Londra ekibinin Brezilyalı santrforu Gabriel Jesus için temas kurduğu iddia edildi. TransferFeed’e göre Arsenal, 29 yaşındaki golcü için yaklaşık 20 milyon pound bonservis bekliyor ve kiralama tekliflerini değerlendirmiyor.
Leandro Trossard'ı Arsenal'den kadrosuna katan Beşiktaş'ın santrfor transferinde de Londra ekibine yöneldiği iddia edildi.
TransferFeed'in güncel haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Gabriel Jesus için temas kuran Türk kulüpleri arasında bulunuyor. Arsenal'in Brezilyalı santrfor için yaklaşık 20 milyon pound bonservis beklentisi bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TAN GABRIEL JESUS TEMASI
Haberde Beşiktaş'ın Gabriel Jesus'un transferi konusunda ilk temasları kurduğu yazıldı. Siyah-beyazlıların şu aşamada Arsenal'e yaptığı resmî bir teklif bulunmuyor.
Gabriel Jesus'un Arsenal ile sözleşmesinin sezon sonunda erecek olmasından dolayı Londra ekibi oyuncuyu kiralamak yerine bonservisiyle göndermeyi planlıyor.
ARSENAL 20 MİLYON POUND İSTİYOR
TransferFeed'in haberine göre Arsenal, 29 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon pound bonservis talep ediyor. İngiliz kulübü kiralama formülünü değerlendirmek istemiyor ve Jesus için yalnız kalıcı transfer seçeneklerine açık durumda.
TROSSARD'DAN SONRA YİNE ARSENAL
Beşiktaş kısa süre önce Leandro Trossard'ı Arsenal'den kadrosuna kattı.
Arsenal, 15 Temmuz'da yaptığı resmî açıklamayla Belçikalı futbolcunun Beşiktaş'a kalıcı transferini duyurdu. Trossard, Arsenal kariyerini 174 maç, 36 gol ve 34 asistle tamamladı.
Siyah-beyazlıların Gabriel Jesus hamlesi gerçekleşirse Beşiktaş aynı transfer döneminde Arsenal'den ikinci hücum oyuncusunu kadrosuna katmış olacak.
GABRIEL JESUS'UN ARSENAL PERFORMANSI
Brezilyalı forvet, Londra temsilcisinin formasını 123 maçta giydi. 32 gol atıp 22 asist yaptı. 1 Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro. 30 Haziran 2027 tarihine kadar kontratı bulunuyor.