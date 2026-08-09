Leandro Trossard'ı Arsenal'den kadrosuna katan Beşiktaş'ın santrfor transferinde de Londra ekibine yöneldiği iddia edildi. TransferFeed'in güncel haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Gabriel Jesus için temas kuran Türk kulüpleri arasında bulunuyor. Arsenal'in Brezilyalı santrfor için yaklaşık 20 milyon pound bonservis beklentisi bulunuyor.

Gabriel Jesus Manchester City forması da giydi BEŞİKTAŞ'TAN GABRIEL JESUS TEMASI Haberde Beşiktaş'ın Gabriel Jesus'un transferi konusunda ilk temasları kurduğu yazıldı. Siyah-beyazlıların şu aşamada Arsenal'e yaptığı resmî bir teklif bulunmuyor. Gabriel Jesus'un Arsenal ile sözleşmesinin sezon sonunda erecek olmasından dolayı Londra ekibi oyuncuyu kiralamak yerine bonservisiyle göndermeyi planlıyor.