Mekke Anlaşması Atina'yı karıştırdı: Yunan muhalefetinden hükümete "facia" tepkisi

"Yunan Patriotlarının Suudi Arabistan'da aktif hale getirilmesinden birkaç gün sonra Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşması, Miçotakis'in dış politikasının stratejik çıkmazını ve tehlikelerini bir kez daha ortaya koydu. Yunan hükümetinin Patriotların Suudi Arabistan'dan çekilmesi gerektiğini anlaması için daha ne olması gerekiyor? Yunan bataryası ve Yunan askerleri derhal ülkemize dönmeli ve Orta Doğu'daki savaşa hiçbir şekilde müdahil olmamalıdır. Ülkenin çıkarlarına hizmet edecek, barış ve istikrarı teşvik edecek aktif ve çok boyutlu bir dış politikaya dönüş şarttır."

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