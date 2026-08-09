Mekke Anlaşması Atina'yı karıştırdı: Yunan muhalefetinden hükümete "facia" tepkisi
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Atina'yı salladı. Riyad'a Patriot bataryası veren Miçotakis hükümeti büyük şok yaşarken, Yunan muhalefeti "Siyasi bir facia, Patriotlar ve askerlerimiz derhal geri çekilmeli" çağrısında bulundu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" Atina'yı adeta birbirine kattı. Suudi Arabistan'ın güvenliği için Riyad'a Patriot hava savunma sistemleri yerleştiren Miçotakis hükümeti, Türk hamlesiyle büyük bir şok yaşadı. Çılgına dönen Yunan muhalefeti, "Siyasi bir facia, Suudi Arabistan'daki Patriot bataryası ve askerlerimiz derhal geri çekilmeli" çağrısında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel ve küresel barışın korunmasını hedefliyor. Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat, üç ülkeden birine yapılacak olası bir silahlı saldırıyı hepsine yapılmış sayan maddeler barındırıyor.
2021 yılının Eylül ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı ve stratejik tesislerini korumak için Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait MIM-104 Patriot PAC-3 bataryasını Riyad'ın emrine veren Atina yönetimi, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile imzaladığı savunma paktı sonrası neye uğradığını şaşırdı.
Yunan medyasında "Hem aldatılan hem dayak yiyen taraf olduk" yorumları yapılırken, Miçotakis'in dış politikadaki stratejik çöküşü sert ifadelerle hedef alındı.
SYRIZA'DAN MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ: "DERHAL ÜLKEMİZE DÖNMELİ!"
Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte Atina'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) adeta ayağa kalktı.
Sosyal medya hesabından ateş püsküren SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis, "Bunun ardından ilk adım olarak Suudi Arabistan'a kurulan Yunan Patriot bataryası derhal ülkemize dönmeli!" diyerek hükümete rest çekti.
"MİÇOTAKİS DIŞ POLİTİKADA STRATEJİK ÇIKMAZA GİRDİ"
Yunan muhalefet partisi SYRIZA Basın Bürosu tarafından yayımlanan resmi bildiride ise Miçotakis hükümetinin tarihi bir hezimete uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yunan Patriotlarının Suudi Arabistan'da aktif hale getirilmesinden birkaç gün sonra Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşması, Miçotakis'in dış politikasının stratejik çıkmazını ve tehlikelerini bir kez daha ortaya koydu. Yunan hükümetinin Patriotların Suudi Arabistan'dan çekilmesi gerektiğini anlaması için daha ne olması gerekiyor? Yunan bataryası ve Yunan askerleri derhal ülkemize dönmeli ve Orta Doğu'daki savaşa hiçbir şekilde müdahil olmamalıdır. Ülkenin çıkarlarına hizmet edecek, barış ve istikrarı teşvik edecek aktif ve çok boyutlu bir dış politikaya dönüş şarttır."