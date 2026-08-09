Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten teklif yasalaştı: İşte yeni haklar ve detaylar

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaşan düzenleme, şehit yakınları ile gazilerin sosyal haklarında önemli iyileştirmeler içeriyor. Yapılan yasal değişiklikle birlikte, hayatını kaybeden şehitlerin anne ve babalarına net asgari ücret tutarında düzenli gelir güvencesi sunuldu.

GAZİ VE YARALILARA YENİ SOSYAL DESTEKLER

Kanun maddeleriyle bakıma muhtaç gazi ve malul kişilere ödenen aylık ek destek tutarlarında yükselişe gidildi. Terörle mücadele operasyonlarında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan vatandaşlara da maaş bağlanarak sosyal haklardan yararlanmalarının önü açıldı. Öte yandan vazife malulü er ile erbaşların kontrol muayenesine tabi tutulma yaş sınırı 41'den 55'e yükseltilerek mağduriyetlerin önüne geçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabında düzenleme ile birlikte şehit ve gazi yakınlarına verilecek hakları paylaştı:

Bu düzenlemelerle birlikte:

Tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıklar, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştirilecek.

Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlarımıza ilk kez aylık bağlanacak ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ile su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlanacak.

15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacak.

15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıkları artırılacak.

Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatanı için canını siper eden gazilerimizin aylıkları artacak.

Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddi, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenlenecek ve hak kayıplarının önüne geçilecek.

Ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığı artacak.