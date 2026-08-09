Mekke Anlaşması Yeni Partili Murat Emir'i rahatsız etti! Türkiye'ye "paralı muhafız" rolü biçti
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde imzalanan ve "taraf ülkeye saldırı tümüne yapılmış sayılacak" kuralıyla caydırıcılığı zirveye taşıyan Mekke Anlaşması, dünyada yankı uyandırırken muhalefet cephesini rahatsız etti. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "paralı muhafızlık" ve "sıcak para" sözleriyle stratejik bir anlaşmayı hedef aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği kritik günübirlik çalışma ziyareti, küresel ve bölgesel siyasette ses getirecek tarihi bir adıma sahne oldu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında, bölgesel güvenlik mimarisini kökten yeniden şekillendirecek "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" resmi olarak imzalandı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Atina'yı salladı. Riyad'a Patriot bataryası veren Miçotakis hükümeti büyük şok yaşarken, Yunan muhalefeti "Siyasi bir facia, Patriotlar ve askerlerimiz derhal geri çekilmeli" çağrısında bulundu.
Kritik zirvede imzalanan anlaşmanın en dikkat çekici maddesini kolektif caydırıcılık ilkesi oluşturdu. Buna göre, taraf ülkelerden herhangi birine yöneltilecek bir saldırı, tüm üye ülkelere yapılmış sayılacak.
MUHALEFETTEN TARİHİ ADIMA SIĞ YAKLAŞIM
Türkiye'nin bölgesindeki caydırıcı gücünü katlayan, coğrafyalarda huzuru ve güvenliği tesis edecek bu stratejik hamle, muhalefet kanadında yine ezberci bir rahatsızlık yarattı.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'nin küresel bir aktör olarak masada yer almasından duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirdi.
Türkiye'nin attığı bu büyük adımı hedef alan Emir, şu ifadelerde bulundu:
"Sıcak para uğruna Türkiye'yi Körfez'in askeri taşeronu, Mehmetçik'i ise başkalarının savaşının kalkanı yapmanıza izin vermeyeceğiz... 'Mekke Anlaşması' adı altında Anayasa'yı çiğneyerek Gazi Meclis'ten kaçırdığınız o metin, milli güvenliğimize kurulmuş bir tuzaktır."
Anlaşmanın Türkiye'ye ekonomik ve stratejik bir fayda sağlamayacağını öne süren Emir, Suudi Arabistan'la kurulan kardeşlik bağlarını ve savunma ortaklığını hedef alarak Türkiye'nin "paralı muhafızına dönüştüğünü" iddia etti.
Emir, "Bütün bunlar ortadayken böylesine bölgesel çatışmaları Türkiye'nin bir şekilde tarafı yapacak ve aslına bakarsanız Suudi Arabistan'dan sıcak para bulmak dışında herhangi bir işe yaramayacak ve Türkiye'yi maalesef bu ülkelerin paralı muhafızına dönüştürecek bir anlaşmayı bizim kabul etmemiz mümkün değil." dedi.