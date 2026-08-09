Mekke Anlaşması Yeni Partili Murat Emir'i rahatsız etti! Türkiye'ye "paralı muhafız" rolü biçti

Murat Emir.

Türkiye'nin attığı bu büyük adımı hedef alan Emir, şu ifadelerde bulundu:

Anlaşmanın Türkiye'ye ekonomik ve stratejik bir fayda sağlamayacağını öne süren Emir, Suudi Arabistan'la kurulan kardeşlik bağlarını ve savunma ortaklığını hedef alarak Türkiye'nin "paralı muhafızına dönüştüğünü" iddia etti.

Emir, "Bütün bunlar ortadayken böylesine bölgesel çatışmaları Türkiye'nin bir şekilde tarafı yapacak ve aslına bakarsanız Suudi Arabistan'dan sıcak para bulmak dışında herhangi bir işe yaramayacak ve Türkiye'yi maalesef bu ülkelerin paralı muhafızına dönüştürecek bir anlaşmayı bizim kabul etmemiz mümkün değil." dedi.