Abdülhamid Han 4 yaşında! Mavi Vatan'da gurur

Türkiye'nin enerji arama ve üretim çalışmalarındaki deniz filosunun önemli unsurlarından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevdeki 4'üncü yılını tamamladı. 9 Ağustos 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlanan 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi, Akdeniz'deki çalışmalarının ardından Karadeniz'e geçti. Abdülhamid Han, halen Türkali-44 kuyusunda sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

ABDÜLHAMİD HAN 4 YILDIR MAVİ VATAN'DA

Türk enerji filosunun 7'nci nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamid Han, 4 yıldır Mavi Vatan'da çalışmalarını sürdürüyor. 9 Ağustos 2022'de göreve başlayan gemi, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 kuyuda sondaj yaptı.

Geminin en önemli çalışmalarından biri ise 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirildi. Abdülhamid Han, söz konusu kuyuda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı.