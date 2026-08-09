Abdülhamid Han 4 yaşında! Mavi Vatan'da gurur
Türk enerji filosunun 7'nci nesil derin deniz sondaj gemlerinden Abdülhamid Han, Mavi Vatan'daki görevinde 4 yılı geride bıraktı. 9 Ağustos 2022'de göreve başlayan gemi, Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 20 kuyuda sondaj çalışması gerçekleştirirken, 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı.
Türkiye'nin enerji arama ve üretim çalışmalarındaki deniz filosunun önemli unsurlarından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevdeki 4'üncü yılını tamamladı. 9 Ağustos 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlanan 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi, Akdeniz'deki çalışmalarının ardından Karadeniz'e geçti. Abdülhamid Han, halen Türkali-44 kuyusunda sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.
ABDÜLHAMİD HAN 4 YILDIR MAVİ VATAN'DA
Türk enerji filosunun 7'nci nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamid Han, 4 yıldır Mavi Vatan'da çalışmalarını sürdürüyor. 9 Ağustos 2022'de göreve başlayan gemi, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 kuyuda sondaj yaptı.
Geminin en önemli çalışmalarından biri ise 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirildi. Abdülhamid Han, söz konusu kuyuda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı.
FİLONUN TEMELLERİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE KURULDU
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olmuştu. Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye bu bağlamda ilk olarak enerji filosunu güçlendirdi. 2017 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Devam eden süreçte filo daha da genişledi.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN "MAVİ VATAN" VURGUSU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin görevdeki 4'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle, dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya; milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz."
TÜRKİYE DÜNYANIN 4'ÜNCÜ ENERJİ FİLOSUNA SAHİP
6 derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretim çalışmalarını sürdürürken, Çağrı Bey ile Somali'de sondaj faaliyetlerine devam ediyor.
AKDENİZ'DE 3 KUYUDA ÇALIŞTI
Abdülhamid Han, filonun 7'nci nesil gemileri arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022'de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan gemi, çalışmalarını daha sonra Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sürdürdü.
ÇALIŞMALARINI KARADENİZ'E TAŞIDI
Akdeniz'deki faaliyetlerinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda görevlendirilen Abdülhamid Han, 2024 yılında İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e intikal etti.
Gemi, bu yıl Amasra-4 kuyusunda çalışmalara başladı. Abdülhamid Han'ın 2024'ten bugüne kadar Karadeniz'de 17 kuyuda sondaj yaptığı belirtildi.
12 BİN 120 METRELİK SONDAJ KAPASİTESİ
238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip Abdülhamid Han, 12 bin 120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Geminin 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.
Abdülhamid Han, çalışmalarına halen Türkali-44 kuyusunda devam ediyor.
GÖKTEPE-3 KEŞFİNİN MİMARI
Bakan Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han'ın görevdeki 4'üncü yılını doldurması nedeniyle yaptığı paylaşımda geminin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefindeki rolüne dikkat çekti.
Bayraktar, Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos 2022'de Akdeniz'de başladığı ilk görevinden bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları şöyle anlattı:
"9 Ağustos 2022'de Akdeniz'de ilk görevine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, bugün Karadeniz'de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamid Han, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye'nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı."
"ARAMAYA, KEŞFETMEYE VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin denizlerdeki enerji arama faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle, dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya; milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz."