Mekke İttifakı Tel Aviv'de deprem etkisi yarattı: İsrailli bakandan Türkiye ve Suudi Arabistan itirafı!
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açtı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İ24NEWS kanalında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ortak hareket etmesini "İsrail açısından çok kötü ve tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirerek Yunanistan, BAE ve GKRY ile ittifakları acilen derinleştirme çağrısında bulundu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Tel Aviv'de stratejik dengeleri altüst etti.
İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Amichai Chikli, 7 Ağustos'ta resmiyet kazanan üçlü ortaklığın İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu gizlemedi. "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir" ifadelerini kullanan Chikli, bölgedeki askeri denklemde kartların yeniden dağıtıldığını belirtti.
"SUUDİ ARABİSTAN'IN TÜRKİYE İLE HAREKET ETMESİ BİZİM İÇİN KÖTÜ HABER"
Riyad yönetiminin geçmişte daha tarafsız bir çizgide durduğunu savunan İsrailli Bakan, Suudi Arabistan-Türkiye yakınlaşmasının Akdeniz'den Suriye sınırına kadar uzanan hatta Tel Aviv'i zor durumda bırakacağını vurguladı.
Suudi Arabistan'ın zaten Pakistan ile bir savunma paktı bulunduğunu hatırlatan Chikli, İsrail'le doğrudan karşı karşıya gelen Türkiye'nin bu denkleme dahil olmasının İsrail açısından "çok ama çok kötü bir gelişme" olduğunu açıkça dile getirdi.
ATİNA VE RUM KESİMİ'NE ACİL İTTİFAK ÇAĞRISI
Mekke Anlaşması'nın İsrail için ciddi stratejik riskler doğurduğunu kaydeden Chikli, Tel Aviv yönetimine acil eylem planı sundu. İsrail'in bölgede yalnız kalmaması gerektiğini savunan Bakan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Somaliland ile olan ilişkilerin vakit kaybetmeksizin askeri ve siyasi boyutta derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.