Mekke İttifakı Tel Aviv'de deprem etkisi yarattı: İsrailli bakandan Türkiye ve Suudi Arabistan itirafı!

Suudi Arabistan'ın zaten Pakistan ile bir savunma paktı bulunduğunu hatırlatan Chikli, İsrail'le doğrudan karşı karşıya gelen Türkiye'nin bu denkleme dahil olmasının İsrail açısından "çok ama çok kötü bir gelişme" olduğunu açıkça dile getirdi.