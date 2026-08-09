Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Güvenlik gerekçesiyle bugüne kadar herhangi bir sesli veya görüntülü mesaj paylaşmadığı iddia edilen İran dini lideri Hamaney hakkında, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yeni bir video dolaşıma sokuldu.

İran lideri Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? (Haberin fotoğrafları AA Teyit Hattı'ndan alınmıştır.) PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER GÜNCEL Mİ? Paylaşımlarda, bu videonun Mücteba Hamaney'in güncel görüntüleri olduğu iddia edildi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde pek çok farklı dilde binlerce etkileşim alarak gündem oldu. Ancak yapılan incelemeler iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu: Tersine görsel arama: Videodan alınan ekran görüntüleri dijital ortamda tersine görsel arama yöntemiyle taratıldı.

Eski tarihli kayıt: Yapılan incelemeler, videonun güncel olmadığını ve en geç Mart 2026'dan beri internet ortamında dolaşımda olduğunu ortaya koydu.

Orijinal bağlam: "Ayetullah Mücteba Hamaney'in dini ilimler dersinden bir video" başlığıyla yayınlanan kayıtta, Hamaney'in bir grupla bir arada ders işlediği görülüyor.