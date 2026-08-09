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Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

İran dini lideri Mücteba Hamaney’in yeni görüntüsü olarak sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun eski tarihli olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, Mart 2026 öncesine ait söz konusu kaydın, Hamaney'in katıldığı bir dini ilimler dersine ait olduğunu doğruladı.

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Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Güvenlik gerekçesiyle bugüne kadar herhangi bir sesli veya görüntülü mesaj paylaşmadığı iddia edilen İran dini lideri Hamaney hakkında, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yeni bir video dolaşıma sokuldu.

İran lideri Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? (Haberin fotoğrafları AA Teyit Hattı'ndan alınmıştır.)İran lideri Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? (Haberin fotoğrafları AA Teyit Hattı'ndan alınmıştır.)

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER GÜNCEL Mİ?

Paylaşımlarda, bu videonun Mücteba Hamaney'in güncel görüntüleri olduğu iddia edildi.

Söz konusu video, kısa süre içerisinde pek çok farklı dilde binlerce etkileşim alarak gündem oldu. Ancak yapılan incelemeler iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu:

  • Tersine görsel arama: Videodan alınan ekran görüntüleri dijital ortamda tersine görsel arama yöntemiyle taratıldı.

  • Eski tarihli kayıt: Yapılan incelemeler, videonun güncel olmadığını ve en geç Mart 2026'dan beri internet ortamında dolaşımda olduğunu ortaya koydu.

  • Orijinal bağlam: "Ayetullah Mücteba Hamaney'in dini ilimler dersinden bir video" başlığıyla yayınlanan kayıtta, Hamaney'in bir grupla bir arada ders işlediği görülüyor.

Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? Gerçek kısa sürede ortaya çıktı-3

AA Teyit Hattı'nın paylaşımına göre, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarının ardından sosyal medyada paylaşılan bu videonun güncel olmadığı, çok daha öncesine ait bir dini ders sırasında kaydedildiği doğrulandı.

Mücteba Hamaney’in görüntüleri güncel mi? Gerçek kısa sürede ortaya çıktı-4

PEKİ HAMANEY NEDEN GÖRÜNTÜ VERMİYOR?

İran basını da dini lider Mücteba Hamaney'in neden hiçbir şekilde ses kaydı paylaşmadığını analiz etmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath'ın aktardığı analize göre İran'da yayın yapan Hamshahri kanalı, Mücteba Hamaney'in bugüne kadar ses kaydı paylaşmamasının nedenini gelişmiş istihbarat teknolojilerine bağladı. Analizde, ses kayıtlarından konum, kullanılan cihaz ve konuşmacının fiziksel durumuna ilişkin teknik veriler elde edilebildiği öne sürüldü.

Mücteba Hamaney neden hiç ses kaydı paylaşmıyor? İran medyasından dikkat çeken analizMücteba Hamaney neden hiç ses kaydı paylaşmıyor? İran medyasından dikkat çeken analiz
Mücteba Hamaney neden hiç ses kaydı paylaşmıyor? İran medyasından dikkat çeken analiz

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