Fenerbahçe Ayase Ueda'nın peşinde! Transfer için dev hamle
Romelu Lukaku transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen Ayase Ueda’yı da listesine aldı. Hollanda basınına göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Japon golcü için 20 milyon euronun üzerinde resmî teklif yaptı. Rotterdam temsilcisinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ayrılık ihtimali üzerine hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Santrfor transferinde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Romelu Lukaku dosyasının yanı sıra alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesine giren son isim Feyenoord forması giyen Ayase Ueda oldu.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Japon golcü için Feyenoord'a resmî teklifini iletti. Sarı-lacivertlilerin sunduğu rakamın 20 milyon euronun üzerinde olduğu iddia edildi.
UEDA İÇİN 20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF
Fenerbahçe, santrfor transferinde yalnızca Romelu Lukaku seçeneğine bağlı kalmadan farklı dosyalar üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Feyenoord'un Japon golcüsü Ayase Ueda da sarı-lacivertlilerin radarına girdi.
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Rotterdam temsilcisine 20 milyon euronun üzerinde resmî teklif yaptı. Feyenoord'un bu teklife vereceği cevap transferin seyrini belirleyecek.
LUKAKU İLK SIRADA, UEDA DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin forvet transferinde öncelikli hedeflerinden biri Romelu Lukaku olurken yönetim aynı anda başka golcülerle de ilgileniyor.
Ayase Ueda dosyası da bu planın parçalarından biri. Sarı-lacivertlilerin Japon futbolcu için somut teklif aşamasına geçtiği iddiası, transferde Ueda seçeneğinin ciddi biçimde değerlendirildiğini gösteriyor.
40 MAÇTA 26 GOL
Ayase Ueda, 2025-2026 sezonunda Feyenoord formasıyla ligde etkili bir performans ortaya koydu. 27 yaşındaki santrfor tüm kulvarlarda 40 maça çıktı. 26 gol attı ve 2 asist yaptı. Japon futbolcu böylece sezonu 28 gole doğrudan katkıyla tamamladı.
FEYENOORD 8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Feyenoord, Ayase Ueda'yı 2023-2024 sezonunun başında Cercle Brugge'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Rotterdam ekibi, Japon golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ueda'nın Feyenoord forması altında gösterdiği performansın ardından oyuncunun transfer değeri de yükseldi.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Ayase Ueda'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Bu rakam Feyenoord'un oyuncu için talep ettiği kesin bonservis bedeli anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin teklifinin ise Hollanda basınındaki haberlere göre 20 milyon euronun üzerinde olduğu öne çıkıyor.
FENERBAHÇE CEVABI BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin resmî teklif yaptığı iddiasının ardından gözler Feyenoord'a çevrildi. Hollanda ekibinin Ueda için nasıl bir bonservis beklentisi belirleyeceği ve gelen teklife vereceği yanıt transfer sürecinin kritik aşamasını oluşturacak.
Sarı-lacivertliler bir yandan Lukaku için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan santrfor transferinde farklı seçenekleri masada tutuyor
VAN BRONCKHORST'TAN AÇIKLAMA
Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının Sparta Rotterdam maçı öncesinde kendisine sorulan, "Ueda'nın ayrılığından korkuyor musunuz?" sorusuna "Onun ayrılacağından korkuyor muyuz? Hayır, korku doğru kelime değil. Elbette transferleri ve ayrılacak isimleri hesaba katıyoruz. Ama iş resmileşirse buna hazırlıklı olmak ve hareket etmek gerekiyor. Elbette bunu şu anda bilmiyorum" yanıtını verdi.
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