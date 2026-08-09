Feyenoord, Ayase Ueda'yı 2023-2024 sezonunun başında Cercle Brugge'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Rotterdam ekibi, Japon golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ueda'nın Feyenoord forması altında gösterdiği performansın ardından oyuncunun transfer değeri de yükseldi.

Ayase Ueda, 2025-2026 sezonunda Feyenoord formasıyla ligde etkili bir performans ortaya koydu. 27 yaşındaki santrfor tüm kulvarlarda 40 maça çıktı. 26 gol attı ve 2 asist yaptı. Japon futbolcu böylece sezonu 28 gole doğrudan katkıyla tamamladı.

Bu rakam Feyenoord'un oyuncu için talep ettiği kesin bonservis bedeli anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin teklifinin ise Hollanda basınındaki haberlere göre 20 milyon euronun üzerinde olduğu öne çıkıyor.

Transfermarkt verilerine göre Ayase Ueda'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Ayase Ueda'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro

FENERBAHÇE CEVABI BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin resmî teklif yaptığı iddiasının ardından gözler Feyenoord'a çevrildi. Hollanda ekibinin Ueda için nasıl bir bonservis beklentisi belirleyeceği ve gelen teklife vereceği yanıt transfer sürecinin kritik aşamasını oluşturacak.

Sarı-lacivertliler bir yandan Lukaku için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan santrfor transferinde farklı seçenekleri masada tutuyor

VAN BRONCKHORST'TAN AÇIKLAMA

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının Sparta Rotterdam maçı öncesinde kendisine sorulan, "Ueda'nın ayrılığından korkuyor musunuz?" sorusuna "Onun ayrılacağından korkuyor muyuz? Hayır, korku doğru kelime değil. Elbette transferleri ve ayrılacak isimleri hesaba katıyoruz. Ama iş resmileşirse buna hazırlıklı olmak ve hareket etmek gerekiyor. Elbette bunu şu anda bilmiyorum" yanıtını verdi.