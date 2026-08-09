İslam'a ve Müslümanlara sosyal medyada hakaret yağdırdı: O hesaba soruşturma!
X platformunda İslam dinine ve Müslümanlara yönelik ağır ifadeler kullanan "Aybüke Kubilay Eren" isimli kullanıcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Emniyet ekipleri şahsın yakalanması için harekete geçti.
Sosyal medya platformu X üzerinden İslam dinine, kutsal değerlere ve Müslümanlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir kullanıcı kamuoyunda büyük tepki topladı. İnfial yaratan skandal paylaşımların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatarak şahsın yakalanması için emniyete talimat verdi.
X platformunda "Aybüke Kubilay Eren" kullanıcı adı ve @Kurucu1283 adresiyle paylaşım yapan şahıs, profil biyografisine "Teğmenime dokunmayacaktınız, artık kutsallarınızın içinden geçeceğim" yazarak İslam dinini ve inananları hedef alan sistematik paylaşımlarda bulundu.
DİNE VE MÜSLÜMANLARA AĞIR HAKARETLER
Şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda:
"İslam dini Türk Milletinin saplandığı bataklıktır."
Güney Kore'den gelip Siirt'te Müslüman olan vatandaşa ise hakaretle yanıt verdi.
"Bir insan nasıl Müslüman olur ya, geri zekâlı"
"İslam dininin ne kadar zararlı olduğunu anlamak için İslam'sız bir Türkiye düşünün..."
"Müslümanlar doyumsuzdurlar. Şeriatı getirene kadar uğraşırlar, şeriatı getirince de şeriatsız ülkelere kaçarlar... Cehalete, kana, arsızlığa bir türlü doymuyorlar." şeklinde ifadeler kullanarak toplumsal infiale yol açtığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Kısa sürede binlerce etkileşim alan skandal ifadelere sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.
Paylaşımların altına yorum yapan kullanıcılar; "İslam düşmanlığı bitmez, tarih boyunca da hep vardılar", "Twitlerinde hep Müslümanlara saldırıyorsun", "Pislik işte, hiç insanlıktan nasibini almamış" ve "İslamiyet'te güzellik vardır, insanları yanlış yönlendirmeyin" diyerek tepkilerini dile getirdi.
"PİSLİK İŞTE"
Bir vatandaş Müslüman bir Türk olduğunu belirterek hadsiz paylaşımlara karşı son derece hoş görülü bir şekilde yanıt verdi.
SAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI: EMNİYETE TALİMAT!
Yargı makamları da hızla harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından hesabın kullanıcısının kimlik tespiti, yakalanması ve adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Emniyet ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
HESABINDA DAHA ÖNCE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA DA HAKARET ETMİŞ!
Söz konusu şahsın sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarında tesettürlü kadınlara da hakaret etmiş.
Mağazada tesettür ile açık giyim ürünleri arasındaki fiyat farkına isyan eden bir kadının videosunu alıntılayarak "Yine mi mağdur oldun, sıkmabaş?" ifadelerini kullandığı görüldü.
Altın varaklı eşyalarını gösteren başörtülü bir kadının yer aldığı video paylaşımına ise "Tipini s...ğimin alt tabaka varoş..." şeklinde küfür ve nefret söylemi içeren ifadeler yazdığı belirlendi.