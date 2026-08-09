İslam'a ve Müslümanlara sosyal medyada hakaret yağdırdı: O hesaba soruşturma!

Güney Kore'den gelip Siirt'te Müslüman olan vatandaşa ise hakaretle yanıt verdi. "Bir insan nasıl Müslüman olur ya, geri zekâlı"

"İslam dininin ne kadar zararlı olduğunu anlamak için İslam'sız bir Türkiye düşünün..."

"Müslümanlar doyumsuzdurlar. Şeriatı getirene kadar uğraşırlar, şeriatı getirince de şeriatsız ülkelere kaçarlar... Cehalete, kana, arsızlığa bir türlü doymuyorlar." şeklinde ifadeler kullanarak toplumsal infiale yol açtığı görüldü.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Kısa sürede binlerce etkileşim alan skandal ifadelere sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Paylaşımların altına yorum yapan kullanıcılar; "İslam düşmanlığı bitmez, tarih boyunca da hep vardılar", "Twitlerinde hep Müslümanlara saldırıyorsun", "Pislik işte, hiç insanlıktan nasibini almamış" ve "İslamiyet'te güzellik vardır, insanları yanlış yönlendirmeyin" diyerek tepkilerini dile getirdi.