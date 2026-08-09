Türkiye'ye resmi ziyaret: Avusturya Şansölyesi Başkan Erdoğan’ın davetiyle gelecek! Görüşmenin detayları belli oldu
Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkilerinin geliştirilmesi, ikili iş birliği imkanları ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak.
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Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
TEMASTA MASAYA NELER YATIRILACAK?
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerin detaylarını paylaştı. Görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı öğrenildi.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel