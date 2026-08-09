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Türkiye'ye resmi ziyaret: Avusturya Şansölyesi Başkan Erdoğan’ın davetiyle gelecek! Görüşmenin detayları belli oldu

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkilerinin geliştirilmesi, ikili iş birliği imkanları ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak.

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Türkiye'ye resmi ziyaret: Avusturya Şansölyesi Başkan Erdoğan’ın davetiyle gelecek! Görüşmenin detayları belli oldu

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Türkiye'ye resmi ziyaret: Avusturya Şansölyesi Başkan Erdoğan’ın davetiyle gelecek! Görüşmenin detayları belli oldu-2

TEMASTA MASAYA NELER YATIRILACAK?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerin detaylarını paylaştı. Görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı öğrenildi.

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