Trabzonspor'dan taş gibi transfer! Leandro Paredes için ilk adım atıldı

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, son olarak Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Mısırlı yıldızın ardından takviyelerine devam etmek isteyen Fırtına, önceliği forvet ve orta sahaya verdi. Mücadele gücünü artırması adına düşünülen isimlerden biri ise Leandro Paredes. Sert yapısıyla bilinen tecrübeli futbolcu için devreye girildi.

Leandro Paredes Arjantin Milli Takımı formasını giyiyor SAKATLIK CAN SIKTI Trabzonspor'da geçen sezondan bu yana yaşanan orta saha istikrarsızlığının ardından yaz kampında Tim-Jabol Folcarelli'nin sakatlanması moralleri bozdu. Bu mevkide ilk 11'de oynatabilme konusunda güvendiği Benjamin Bouchouari ve Ruslan Malinovskyi bulunan teknik direktör Fatih Tekke, oyunun sertlik ve mücadele seviyesini yukarı çekmek adına transfer talep etti.