Trabzonspor'dan taş gibi transfer! Leandro Paredes için ilk adım atıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Bordo-mavili ekip, Boca Juniors'ta forma giyen Leandro Paredes için ilk adımını atarken deneyimli futbolcunun şartlarını sordu.
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, son olarak Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Mısırlı yıldızın ardından takviyelerine devam etmek isteyen Fırtına, önceliği forvet ve orta sahaya verdi. Mücadele gücünü artırması adına düşünülen isimlerden biri ise Leandro Paredes. Sert yapısıyla bilinen tecrübeli futbolcu için devreye girildi.
SAKATLIK CAN SIKTI
Trabzonspor'da geçen sezondan bu yana yaşanan orta saha istikrarsızlığının ardından yaz kampında Tim-Jabol Folcarelli'nin sakatlanması moralleri bozdu. Bu mevkide ilk 11'de oynatabilme konusunda güvendiği Benjamin Bouchouari ve Ruslan Malinovskyi bulunan teknik direktör Fatih Tekke, oyunun sertlik ve mücadele seviyesini yukarı çekmek adına transfer talep etti.
PAREDES HAMLESİ
Birçok isimle görüşen Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Leandro Paredes oldu. Arjantinli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda sergilemiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fatih Tekke'nin oyun sistemine uyması nedeniyle transfer için girişim yapılması kararı alındı ve ilk temas kuruldu. Yönetim, tangocu yıldızın şartlarını sorarak bilgi almaya başladı.
SALAH ÇOK ÖNEMLİ REFERANS
Trabzonspor daha önce de transfer etmek istediği Leandro Paredes'ten ret yanıtı almıştı. O dönem ülkesine dönmeyi seçen tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni bir Avrupa macerasına yelken açıp açmayacağı merak konusu. Ancak kısa süre önce takıma katılan Muhammed Salah'ın söz konusu süreçte çok önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Zira eski takım arkadaşı Darwin Nunez'in de gelmesi adına yoğun çaba harcayan Mısırlı yıldız, dengeleri değiştirebilir.
ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Leandro Paredes, Boca Juniors'un kaptanlığını üstleniyor. Geçen sezon çıktığı 26 karşılaşmada 3 gol atıp 5 de asist yaptı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda forma giydi. Takımıyla 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Amerika Kupası, 4 Fransa ligi, 2 Fransa Kupası, 1 Fransa Lig Kupası, 1 Rusya ligi, 1 Arjantin ligi, 1 Arjantin Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası var.