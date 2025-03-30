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Galatasaray ve Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışma yarattı!

Beşiktaş ile oynanan derbinin 36. dakikasında Galatasaray, 10 kişi kaldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Galatasaray ve Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışma yarattı!

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Derbinin 36. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı. Sarı- Kırmızılılar'da Frankowski, Muçi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Yasin Kol, kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Beşiktaş'ın TFF'ye tepki olarak karşılaşmadaki kararları gözlemlemesi ve değerlendirmesi için getirdiği eski hakem Urs Meier "Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg ise katıldığı TV programında "Sarı kart geçerli olmalıydı" diye konuştu.

- 36. dakikada Frankowki Muçi'ye bu hareketi sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
- Galatasaray cephesi bu pozisyonda penaltı itirazı yaptı. Ancak hakem devam dedi.
- 79. dakikada sarı kartı olan Barış, Masuaku'nun ayağına bastı. Beşiktaş kırmızı kart bekledi.
- Son dakikada Semih bu hareketinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

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