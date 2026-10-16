İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama ve tehdit soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları ve görüşme görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in sunduğu şikayet dilekçesi, ses ve görüntü kayıtları ile diğer belgelerde, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların transfer edildiğine ilişkin iddialar yer aldı. Soruşturma kapsamında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi, 100 milyon euroluk havale işlemi ve 1 milyar euroluk fon vaadinin yanı sıra gazeteci Murat Ağırel'e teslim edilen belgeler sonrasında yaşandığı ileri sürülen tehditler de incelemeye konu oldu. ALMAN İŞ İNSANLARINDAN SARIGÜL AİLESİ HAKKINDA ŞİKAYET

Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları dilekçede, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler aracılığıyla yürütülen para transferleriyle bağlantılı olduklarını öne sürdü. Şikayetçiler, yurt dışındaki kaynağı belirsiz ve kayıt dışı paraların Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'deki kaynağı belirsiz paraların ise resmî kanallarla yurt dışına çıkarılması amacıyla kendileriyle temas kurulduğunu iddia etti. Alman iş insanları, bu süreçte uluslararası para transferlerinde araç olarak kullanıldıklarını ve dolandırıldıklarını savundu. 80 MİLYON EUROLUK YATIRIM SÖZLEŞMESİ

Şikayet dilekçesine göre, taraflar arasındaki görüşmelerin ardından yurt dışında kurulan şirketler grubu üzerinden North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme imzalandı. Şüphelilerle doğrudan bağlantılı olduğu ileri sürülen şirketle yapılan anlaşmalar arasında 80 milyon euro değerinde bir yatırım sözleşmesinin de bulunduğu belirtildi. Alman iş insanları, imzalanan sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ

Soruşturma dosyasında, Mustafa Sarıgül ile bir bankanın Zincirlikuyu Şube Müdürü T.D.'nin katıldığı belirtilen çevrim içi toplantıya ilişkin iddialara da yer verildi. Şikayetçilerin anlatımına göre Sarıgül, siyasi ve kamu gücünü kullanarak gerçekleştireceği temaslarla 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini vaat etti. Söz konusu fon vaadi, dosyada yer alan yüksek tutarlı para transferi iddialarından biri olarak aktarıldı. 32 MİLYON EUROLUK YALI İÇİN 100 MİLYON EURO HAVALE

Dosyadaki bir diğer iddia ise Abdurrahman Emir Sarıgül'e ait olduğu belirtilen yalının satışı üzerinden gerçekleştirilen para transferine ilişkin oldu. Ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak belirtilen yalının satışı gerekçe gösterilerek Emir Sarıgül'ün hesabına yurt dışından 100 milyon euro havale edildiği aktarıldı. Ancak yabancı bankanın işlemi şüpheli bularak havaleye bloke koyduğu belirtildi. Şikayetçiler, blokenin kaldırılması gerekçesiyle İngiliz siciline kayıtlı, 1,5 milyon euro değerindeki bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini ileri sürdü. İddiaya göre teknenin devrine rağmen bedeli ödenmedi ve 100 milyon euroluk havale üzerindeki bloke de kaldırılmadı. SES KAYITLARI DOSYADA: MÜNİH'TE ELDEN 500 BİN EURO TESLİMAT İDDİASI

Soruşturma dosyasına sunulduğu belirtilen ses kayıtlarında, 1 milyon euroluk ödemenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin görüşmeler de yer aldı. Bu görüşmelerde, paranın 500 bin eurosunun banka aracılığıyla, kalan 500 bin eurosunun ise Almanya'nın Münih kentinde elden teslim edilmesinin kararlaştırıldığı öne sürüldü. Sarıgül dosyasında şok ses kaydı! Mustafa Sarıgül'ün, eski TDP yöneticisi ve mali müşavir Volkan Aslanbaş'ın elden para teslimatı için Almanya'ya gideceğini belirterek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Mali müşavir Volkan Bey gelecek, akşam seninle buluşacak. 500'ü teslim edecek, sen oradan alacaksın" Elden para teslimatlarında kayıt dışı döviz aracılarının yüzde 5 komisyon talep ettiği de ileri sürüldü. Dosyadaki görüşmelerde, teslimata gidecek kişilerden birinin silahlı korumalarla buluşmaya katılacağına ilişkin şu sözleri kullandığı aktarıldı: "Yanımda iki tane adam götürürüm, hepsinde 14'lü var" SES KAYITLARINDA BORÇ, FATURA VE ORTAKLIK SEÇENEKLERİ

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen ses kayıtlarında, 1 milyon euronun hangi yöntemle aktarılacağının da tartışıldığı öne sürüldü. Görüşmelerde paranın borç olarak gösterilmesi, fatura düzenlenmesi veya ortaklık ilişkisi üzerinden aktarılması seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi. Kayıtlarda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı: "Biz ya bunu bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim ya ben size fatura yazayım ya da dediğiniz gibi ortaklık..." Görüşmelerde adı geçen Sinan Çampınar'ın, Bayern 24 isimli şirketin banka işlemlerine dâhil edilmesine karşı çıktığı ve Alman ortağın onayı olmadan işlem yapamayacağını söylediği ileri sürüldü. Mustafa Sarıgül’ün Kai Precat ve Marc Baeriswyl ile kara para aklamak için yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Sabah - Yusuf Denizoğlu Çampınar'ın Mustafa Sarıgül'e şu sözlerle seslendiği belirtildi: "Bayern 24 adını hiçbir yere karıştıramam başkanım. Bankama verirsem bankam Bayern 24 ne der... Jeff'in okeyini almadan hiçbir şey imza atamam"