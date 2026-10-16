CHP'de 48 kişinin partiden ihraç edildiği bildirildi. İhraç edilenler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan da yer aldı.



İHRAÇ LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER



Partiden ihraç edildiği belirtilen 48 kişi arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.



İhraç edildiği bildirilen isimlerden bazıları şöyle:



- Selin Sayek Böke

- Aylin Nazlıaka

- İlhan Cihaner

- Gül Çiftçi

- Kerim Rota

- Sevgi Kılıç

- Serkan Özcan

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