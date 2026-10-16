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CHP'de arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da var

CHP'de aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 ismin partiden ihraç edildiği belirtildi.

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CHP'de arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da var

CHP'de 48 kişinin partiden ihraç edildiği bildirildi. İhraç edilenler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan da yer aldı.

İHRAÇ LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Partiden ihraç edildiği belirtilen 48 kişi arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

İhraç edildiği bildirilen isimlerden bazıları şöyle:

- Selin Sayek Böke
- Aylin Nazlıaka
- İlhan Cihaner
- Gül Çiftçi
- Kerim Rota
- Sevgi Kılıç
- Serkan Özcan

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CHP'de arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da var-2 CHP'de arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da var-3 CHP'de arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da var-4
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