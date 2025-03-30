Derbide Galatasaray’ın savunma hataları gözler önüne serildi!

Beşiktaş Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanına son verirken Sarı-Kırmızılı takımın savunmada yaptığı hatalar bir kez daha ortaya çıktı.

Sezon başından beri eleştirilen ve bir türlü oturamayan Galatasaray defansı dün de inanılmaz gedikler verirken özellikle Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'le attığı galibiyet golünde bu net bir şekilde ortaya çıktı.

Mario'nun yaptığı vuruştan sonra Gedson Fernandes sağ ayağıyla topa hareketlenirken golü atarken Sarı- Kırmızılı oyuncuların bu golü adeta seyretmeleri büyük eleştiriye neden oldu.

8 KİŞİ SEYRETTİ

Beşiktaş'ın attığı 2. golde ceza sahasında 8 Galatasaraylı, 4 Beşiktaşlı oyuncu olmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar bu golde adeta seyirci kalarak müdahalede bulunamadı.