"YAZMAK 2.5 AY SÜRDÜ"

Abdulmuttalip Güngör, "1 tane özlü söz vardı, duvarın üzerine ilk onu yazmıştım. Otururken o ilham verdi. Sonra bir anda yazmaya başladım, öyle devam etti. Yazmak iki buçuk ay sürdü. Yoğun çalıştığım için her gün yazmıyordum. Akşam 6 ile sabah 6 arası çalışıyorum. Sabah gelince yatıyorum, akşam tekrar işe gidiyorum. Tavana yazmaya başlamıştım ama çok zor. Duvara 10 tane yazdığını tavana 1 tane yazamıyorsun. İşten geldiğim için yorgun bir şekilde yazıyordum. Merdivene çıktığım için çok zor oldu. Buzdolabım, gardıroplarımın kenarları komple yazıydı. Yer bulamayınca camlardakini silip yeniden yazıyordum. Bir dönem öyle gitti, ondan sonra bıraktım" dedi.

Kiracı Abdulmuttalip Güngör, evin duvarlarına yazı yazma sürecinin yaklaşık 2.5 ay sürdüğünü anlattı.

"KIZ ARKADAŞIM CEZAEVİNDEYDİ"

Kız arkadaşı cezaevinde olduğu için yazdığını belirten Güngör, "Kız arkadaşım cezaevindeydi. Bizim başımızdan çok sıkıntılar geçti. Kentsel dönüşümden dolayı dükkanımızı kaybettik, bize de haber verilmedi. Bizden çıkış istediler, 3 ay bile zaman vermediler. Gıdalarımız içeceklerimiz hepsi çöp oldu. Sattığımız 3-5 tane şey de çalışanlara ve faturalara gitti. Ondan sonra o evde sıkıntılar yaşamaya başladık. Ev sahibinin mesajı var bende. Haklı ona bir şey diyemiyorum. Tabii ki özür diliyorum, istemezdim. Herkesin kendine göre hesabı var. Kiram ilk 2 ay geciktiğinde ev sahibine mesaj attım 'günlük 2-3 bin atarım sana' dedim. Sağolsun onu da kabul etti ama yine atamadım. Durumum düzelsin onun mağduriyetini düzeltmek isterim" diye konuştu.