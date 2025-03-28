Tekke rekor peşinde!

Trabzonspor Göztepe'yi yenerse Fatih Tekke'yle ilki başaracak. Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev alan çalıştırıcılar içerisindeki en iyi başlangıcı yapan isim olacak.



Tekke ile ilk maçında Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyet hasretine son veren Bordo-Mavililer, genç teknik adam yönetiminde Göztepe maçına odaklandı. Trabzonspor'un Göztepe maçından galibiyetle ayrılması halinde Tekke, kulüpte görev alan Orhan Ak; Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş'ten daha iyi iki maçlık başlangıcı yapacak.

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