Ndidi sürprizi!

Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin, takımının Premier Lig'den düşmesi durumunda sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.



Nijeryalı futbolcunun milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'den Sarı-Kırmızılı takım hakkında bilgi aldığı İngiliz basını tarafından öne sürülüyor. 1.83 boyundaki futbolcu, 2017 yılında Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya alınmıştı. Hem 6 hem de 8 numara olarak forma giyebilen Ndidi, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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