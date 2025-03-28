Kenan İngiliz devlerinin radarında!

Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin transfer hedefi haline geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yayınlanan haberde; Portekizli ünlü menajer Jorge Mendes, Manchester United; Chelsea ve Liverpool'un Kenan Yıldız'a ilgi duyduğunu Juventus'a iletti.



Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 2742 dakika alırken 6 gol ve 4 asist yaptı. Juventus'un Kenan Yıldız'ı geleceğin önemli bir parçası olarak gördüğü ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde bazı oyuncularını satılabileceği konuşuluyor. Bu senaryoda, Juventus'un Yıldız için gelen yüksek teklifleri değerlendirmeye alabileceği iddia ediliyor. Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği aktarılan bilgiler arasında.

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