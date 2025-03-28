Fenerbahçe’de flaş Cenk Tosun iddiası!

Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşan ancak transferi son anda iptal olan Cenk Tosun'la ilgili flaş iddialar. FIFA'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren "kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak" kuralı nedeniyle bu transferin iptal olduğu öne sürüldü.



Cengiz Ünder; Mimovic, Lincoln Henrique, Zajc, Emre Mor ve Fayed gibi oyuncuları kiralıkta bulunan Fener'in, bu sebepten ötürü Cenk'i Japonya'ya gönderemediği aktarıldı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk, Sarı-Lacivertliler'de beklediği forma şansını bulamadı.



Dzeko ve En-Nesyri ile forma rekabetine giren tecrübeli forvet, Süper Lig'de 7 maçta 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada 1 gol, 1 asisti bulunan milli futbolcu, Avrupa'da gol ve asist yaptı.

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