Oleksandr Zubkov: Zirveye oynamak istiyorum

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan Zubkov,"Menajerim Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Arseniy Batagov'a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum" dedi.



Zubkov, "Daha önce de Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum" dedi.

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