Solskjaer: Adım adım gitmeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 3-4 sezondur zirvenin uzağında oldukları belirterek, gerçekçi olmaları ve adım adım gitmeleri gerektiğini dile getirdi. Norveçli teknik direktör "Biz gelişmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız lazım ve bu da ligde derbi haricindeki maçlarda daha iyi olmaktan geçer" ifadelerini kullandı.



DERBİLERİN HAVASI OLUR

Solskjaer, "Derbilerin kendi havası olur. Galatasaray, Fenerbahçe ve bizim aramızdaki maçlarda özellikle, ama diğer tüm maçları çıkıp kupa finali gibi oynamamız lazım." değerlendirmesini yaptı.



KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM

Solskjaer, "Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu bir katkı sağlamak istiyorum" dedi.



DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Solskjaer yönetiminde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN