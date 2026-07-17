Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor. Bu kapsamda emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da sunuluyor. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor.

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı banka promosyonlarında yeni kampanyalar belli oldu. Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da var.

Akbank/15 bin liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira veriyor.

Albaraka Türk/30.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 10.000 liraya varan ek ödül.

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

Garanti BBVA/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.

ING/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca 4 otomatik fatura talimatına 4.000, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.500 lira, 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.500 lira ek promosyon ve banka kartıyla 5.000 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 4.000 lira iade imkanı.

İş Bankası/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000, kredi kartıyla 9.000 lira alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan olmak üzere 10.000 liraya varan ek ödül.

Kuveyt Türk/14.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon.

Şekerbank/35.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor.