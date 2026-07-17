Emekli banka promosyonunda Temmuz fırsatı! 35 bin TL'ye varan ödeme, 90 bin TL'lik toplam avantaj: Hangi banka ne kadar veriyor?
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yakından takip ettiği banka promosyonunda temmuz fırsatları belli oldu. Bankaların güncel kampanyalarına göre emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken; faizsiz kredi, nakit avans gibi fırsatlarla sağlanan toplam fayda ise 90 bin liraya kadar yükseliyor. İşte kampanyalar..
Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı banka promosyonlarında yeni kampanyalar belli oldu. Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da var.
Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor. Bu kapsamda emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da sunuluyor. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...
Albaraka Türk/30.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 10.000 liraya varan ek ödül.
Akbank/15 bin liraya varan promosyon: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira veriyor.
Denizbank/30.000 liraya varan promosyon: Maaşını bankaya taşıyanlara; 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten kredili mevduat hesabı açmaları, 2 otomatik fatura talimatı vermeleri ve aktif kredi kartı kullanmaları halinde toplam 18.000 liraya varan ek promosyon.
Garanti BBVA/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.
ING/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca 4 otomatik fatura talimatına 4.000, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.500 lira, 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.500 lira ek promosyon ve banka kartıyla 5.000 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 4.000 lira iade imkanı.
İş Bankası/25.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000, kredi kartıyla 9.000 lira alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan olmak üzere 10.000 liraya varan ek ödül.
Kuveyt Türk/14.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon.
Şekerbank/35.000 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor.
QNB/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.500, 13.500, 16.500, 20.000 lira promosyon. Buna ilaveten eczane ve market harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı.
Türkiye Finans/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: 2 otomatik fatura talimatı verip, yedek hesabı başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayana, maaşa göre 13.000, 18.500, 22.000, 27.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5.000 lira.
Yapı Kredi/30.000 liraya promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.000- 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000- 5.000 lira arasında, mobil uygulama kullanana 2.000, mobil uygulama üzerinden müşteri olana 3.000 lira olmak üzere 15.000 liraya varan ek ödül.
90 BİN TL'YE VARAN FAYDA
Vakıf Katılım/25.000 liraya varan promosyon: Birinci maaş dilimine 8.750, ikinciye 14.000, üçüncüye 17.500 lira. 20.000-49.999 lira aylığa 21.000, 50.000 lira ve üstü aylığa ise 25.000 lira promosyon veriyor.
Ziraat/90.000 liraya varan fayda: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sunuyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6.000 liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.