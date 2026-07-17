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Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı

Mersin’de belediyeye yönelik eleştirilere tahammül edemeyen CHP’li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan’ın mikrofonunu kapatıp üzerine yürüdü. Salonda arbede yaşanırken, kameranın kapatılması da dikkat çekti.

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Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı

Mersin'de Toroslar Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Toroslar Belediyesinin 1 Temmuz'da düzenlenen meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan söz aldı.

Özkan'ın belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunması üzerine CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile arasında sözlü tartışma çıktı.

Mersin’de CHP’li başkanın meclis öfkesi kamerada (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır)Mersin’de CHP’li başkanın meclis öfkesi kamerada (Fotoğraflar İHA foto arşivinden alınmıştır)

"SEN KİMSİN OTUR, TERBİYESİZ ADAM SUS"

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Özkan'ın mikrofonunu kapattı. Ardından, "Sen kimsin otur, terbiyesiz adam sus" diye bağıran Yıldız, meclis oturumunu sonlandırdığını açıkladı.

Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı-2

CHP'Lİ YILDIZ KÜRSÜDEN İNİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ortaya çıkan görüntülerde, oturumun sona ermesinin ardından CHP'li Yıldız'ın kürsüden inerek yerinde oturan Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü görüldü.

Araya girenlerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, salonda kısa süreli arbede yaşandı.

Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı-3

BELEDİYE PERSONELİ KAMERAYI KAPATTI

Olay sırasında bir kadın belediye personelinin, toplantıyı yayınlayan yerel kameranın objektifini eliyle kapatarak yayını sonlandırması dikkati çekti.

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Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı-5 Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı-6 Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı-7
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