Toroslar’da meclis karıştı: CHP’li başkan arbede çıkardı
Mersin’de belediyeye yönelik eleştirilere tahammül edemeyen CHP’li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan’ın mikrofonunu kapatıp üzerine yürüdü. Salonda arbede yaşanırken, kameranın kapatılması da dikkat çekti.
Mersin'de Toroslar Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Toroslar Belediyesinin 1 Temmuz'da düzenlenen meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan söz aldı.
Özkan'ın belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunması üzerine CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile arasında sözlü tartışma çıktı.
"SEN KİMSİN OTUR, TERBİYESİZ ADAM SUS"
Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Özkan'ın mikrofonunu kapattı. Ardından, "Sen kimsin otur, terbiyesiz adam sus" diye bağıran Yıldız, meclis oturumunu sonlandırdığını açıkladı.
CHP'Lİ YILDIZ KÜRSÜDEN İNİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Ortaya çıkan görüntülerde, oturumun sona ermesinin ardından CHP'li Yıldız'ın kürsüden inerek yerinde oturan Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü görüldü.
Araya girenlerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, salonda kısa süreli arbede yaşandı.
BELEDİYE PERSONELİ KAMERAYI KAPATTI
Olay sırasında bir kadın belediye personelinin, toplantıyı yayınlayan yerel kameranın objektifini eliyle kapatarak yayını sonlandırması dikkati çekti.
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