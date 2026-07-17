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Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi

Rusya’nın Kavkaz bölgesinde saldırıya uğrayan GAS AURA’dan tahliye edilen iki yaralı Filipinli personeli Sahil Güvenliğe teslim eden GAS NERO adlı LPG tankeri, Karadeniz’de seyir sırasında dron saldırısına uğradı. Baş taraf tankında çıkan yangın römorkör müdahalesiyle söndürülürken gemi tamir için Trabzon’a ulaştı.

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Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, GAS NERO isimli LPG tankerinin Karadeniz'de seyir halindeyken dron saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırı sonucu geminin baş tarafındaki tankta yangın çıkarken tanker yardım talebinde bulundu.

GAS NERO, 15 Temmuz'da Rusya'nın Kavkaz bölgesinde dron saldırısına uğrayan GAS AURA gemisinden tahliye edilen iki yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenle teslim etmişti.

Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi-2

YANGIN RÖMORKÖR MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

GAS NERO'nun yardım talebi üzerine Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yangın söndürme römorkörü sevk edildi.

Römorkörün zamanında müdahalesiyle gemide çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi-3

TRABZON'A ULAŞTI

Tamir işlemleri için Trabzon'daki tersaneye seyreden gemi, saat 16.00'da Trabzon'a ulaştı.

GAS NERO'nun tamir işlemleri için driftte beklediği bildirildi.

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Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi-5 Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi-6 Karadeniz’de LPG tankerine dron saldırısı: GAS NERO yardım istedi-7

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