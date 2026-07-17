CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı!
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi için "parti içi demokrasinin menfaat ve para ilişkileriyle fesada uğratıldığı" gerekçesiyle verdiği tarihi "mutlak butlan" kararı, tam 56 gün sonra Yargıtay’a ulaştı. Ankara'daki temyiz sürecinde gözler nihai karara kilitlendi. CHP içinde büyük bir krize ve bölünmeye yol açan bu hukuki düğümün gölgesinde, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıklarını hızlandırdığı ve Özel'in 21 Temmuz’daki son grup toplantısında kuracağı yeni oluşumun detaylarını açıklayacağı konuşuluyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı Yargıtay'a ulaştı.
MUTLAK BUTLAN KARARI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı (ve bağlantılı 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'ni) parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı biçimde gerçekleştiği, delege iradesinin menfaat ilişkileri, para, iş, adaylık vaadi ve benzeri unsurlarla fesada uğratıldığı gerekçesiyle "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal etti.
Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesi parti organlarının ise göreve iadesine hükmedildi.
KARAR YARGITAY'A ULAŞTI
CHP, kararın tebliğinden itibaren Yargıtay'a temyiz başvuru yaptı. CHP içinde krizi ve bölünmeye yol açan karar 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştırıldı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. Yagıtay'ın vereceği karar ile birlikte ya Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık görevine devam edecek ya da görevden alınan Özgür Özel yönetimi göreve iade edilecek.
ÖZEL YENİ PARTİ YOLUNDA
Ancak Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını sürdürüyor. Özel'in 21 Temmuz'da son Grup Toplantısı'nı yaparak kuracağı partinin detaylarını açıklayacağı konuşuluyor.