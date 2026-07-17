CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı!

Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesi parti organlarının ise göreve iadesine hükmedildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı (ve bağlantılı 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'ni) parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı biçimde gerçekleştiği, delege iradesinin menfaat ilişkileri, para, iş, adaylık vaadi ve benzeri unsurlarla fesada uğratıldığı gerekçesiyle "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal etti.

KARAR YARGITAY'A ULAŞTI CHP, kararın tebliğinden itibaren Yargıtay'a temyiz başvuru yaptı. CHP içinde krizi ve bölünmeye yol açan karar 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştırıldı.

Mahkemenin verdiği karar ile CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ŞİMDİ NE OLACAK?

Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. Yagıtay'ın vereceği karar ile birlikte ya Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık görevine devam edecek ya da görevden alınan Özgür Özel yönetimi göreve iade edilecek.