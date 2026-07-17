Bibi’nin F-35 çıkışı Trump’ı öfkelendirdi! Beyaz Saray randevu vermedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için iki haftadan uzun süredir girişimlerde bulunduğu ancak Beyaz Saray'dan hâlâ olumlu yanıt alamadığı öne sürüldü. Axios'un haberine göre Netanyahu cephesi, Washington ziyaretinin hazırlıklarına başladı, hükümet uçağını hazır tuttu ve ABD'ye öncü ekip gönderdi. Ancak Trump'ın programına herhangi bir görüşme eklenmedi. Beyaz Saray yetkilileri, "Bibi'nin olmayan bir toplantıyı oldubittiye getirmeye çalıştığı izlenimine kapıldık" değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Axios haber platformu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan görüşme randevusu almak için iki haftadan uzun süredir girişimlerde bulunduğunu ancak görüşmenin Beyaz Saray tarafından hâlâ onaylanmadığını yazdı.

Haberde, İsrail basınında Trump'ın Netanyahu'yu pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı yönünde haberler yayımlanmasının ABD'li yetkililerde şaşkınlığa neden olduğu belirtildi.

Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu ile Trump arasında planlanmış veya başkanın resmi programına eklenmiş herhangi bir görüşmenin bulunmadığını söyledi.