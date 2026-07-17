Bibi’nin F-35 çıkışı Trump’ı öfkelendirdi! Beyaz Saray randevu vermedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 satışını eleştirmesi ABD Başkanı Donald Trump’ı öfkelendirdi. Axios’a göre Netanyahu, Trump’la görüşmek için iki haftadan uzun süredir girişimlerde bulundu; hükümet uçağını hazırlatıp Washington’a öncü ekip gönderdi ancak görüşme Beyaz Saray tarafından hiçbir zaman onaylanmadı. İsrail’in Trump’a Ankara’da suikast düzenlenebileceği yönünde ABD’ye ilettiği tek kaynaklı istihbarat ise Türk güvenlik birimlerince araştırıldı ve somut bir plan bulunmadığı sonucuna varıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için iki haftadan uzun süredir girişimlerde bulunduğu ancak Beyaz Saray'dan hâlâ olumlu yanıt alamadığı öne sürüldü. Axios'un haberine göre Netanyahu cephesi, Washington ziyaretinin hazırlıklarına başladı, hükümet uçağını hazır tuttu ve ABD'ye öncü ekip gönderdi. Ancak Trump'ın programına herhangi bir görüşme eklenmedi. Beyaz Saray yetkilileri, "Bibi'nin olmayan bir toplantıyı oldubittiye getirmeye çalıştığı izlenimine kapıldık" değerlendirmesinde bulundu.
ABD merkezli Axios haber platformu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan görüşme randevusu almak için iki haftadan uzun süredir girişimlerde bulunduğunu ancak görüşmenin Beyaz Saray tarafından hâlâ onaylanmadığını yazdı.
Haberde, İsrail basınında Trump'ın Netanyahu'yu pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı yönünde haberler yayımlanmasının ABD'li yetkililerde şaşkınlığa neden olduğu belirtildi.
Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu ile Trump arasında planlanmış veya başkanın resmi programına eklenmiş herhangi bir görüşmenin bulunmadığını söyledi.
DİĞER LİDERLERDEN DAHA FAZLA OVAL OFİS'E GİTTİ
Netanyahu, Trump'ın yaklaşık bir buçuk yıl önce yeniden göreve başlamasından bu yana Oval Ofis'i 6 kez ziyaret etti. Bu sayı, diğer dünya liderlerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerden daha fazla oldu.
Önceki görüşmelerin tamamı birkaç saat veya birkaç gün içinde planlanırken Netanyahu'nun bu kez iki haftadan uzun süredir randevu almaya çalıştığı kaydedildi.
Axios, Trump'ın Netanyahu ile kameralar karşısında görüşmek için acele etmemesinin, iki lider arasındaki çıkar ayrışmasını ve İran'a karşı birlikte savaşa girmelerinden 5 ay sonra Beyaz Saray'da İsrail liderine yönelik oluşan hayal kırıklığını gösterdiğini aktardı.
NETANYAHU BEYAZ SARAY'A GELMEK İSTEDİ
Trump, temmuz ayı başında Axios'a yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisini ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etmek için aradığını ve Beyaz Saray'da görüşmek istediğini söylemişti.
ABD Başkanı, Netanyahu'nun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden dönüşünün hemen ardından kendisini ziyaret edebileceğini ifade etmişti.
Ancak Trump'ın Ankara'dan dönmesinin ardından günler geçmesine rağmen herhangi bir görüşme planlanmadı.
CENAZE İÇİN ABD'YE GİTMEYİ PLANLADI
Eski ABD Senatörü Lindsey Graham'ın ölüm haberinin ardından Netanyahu'nun ofisi, İsrail Başbakanı'nın cenaze törenine katılmak istediğini gazetecilere bildirdi.
Netanyahu'nun yardımcıları ilerleyen günlerde İsrail Başbakanı'nın hafta sonu ABD'ye gitmeyi ve pazartesi günü Trump ile görüşmeyi planladığını öne sürdü.
Netanyahu'nun ofisi, İsrail Hava Kuvvetlerine başbakana tahsis edilen hükümet uçağını hazırlaması için talimat verdi. Protokol ve güvenlik yetkililerinden oluşan bir öncü ekip de Washington'a gönderildi.
Ancak Netanyahu'nun ofisi perşembe sabahı yaptığı açıklamada, Graham için düzenlenecek cenaze töreninin ertelenmesi nedeniyle planlanan ABD seyahatinin iptal edildiğini duyurdu.
BEYAZ SARAY: GÖRÜŞME HİÇBİR ZAMAN ONAYLANMADI
Axios'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek istediğini ancak böyle bir görüşmenin hiçbir zaman teyit edilmediğini ve ABD Başkanı'nın programına eklenmediğini belirtti.
Yetkililerden biri, Netanyahu'nun girişimleriyle ilgili olarak şu ifadeyi kullandı:
"Bizim izlenimimiz, Bibi'nin olmayan bir toplantıyı oldubittiye getirmeye çalıştığı yönündeydi."
Netanyahu'ya Beyaz Saray tarafından doğrudan "hayır" yanıtı verilip verilmediği bilinmiyor. Ancak İsrail Başbakanı'nın görüşme için olumlu bir yanıt almadığı ifade ediliyor.
CENAZE TÖRENİNDE GÖRÜŞME İHTİMALİ MASADA
Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın bu ay Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılması halinde Netanyahu ile görüşme ihtimalini tamamen dışlamadı.
Bazı İsrailli yetkililer ise Netanyahu'nun ABD seyahatini iptal etmesinde başka bir ihtimalin daha etkili olduğunu savundu.
Yetkililere göre Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını değerlendiriyor. İsrail Başbakanı'nın, İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapması ihtimaline karşı ülkesinde kalmak istemiş olabileceği belirtildi.
F-35 AÇIKLAMASI TRUMP'I ÖFKELENDİRDİ
Netanyahu'nun görüşme girişimleri, Trump'ın Ankara'ya hareketinden hemen önce Fox News'e verdiği röportajın ardından gerçekleşti.
Netanyahu, söz konusu röportajda Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satma niyetini eleştirdi.
Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkililerinden biri, Trump'ın Netanyahu'nun açıklamalarına "çok öfkelendiğini" söyledi.
İkinci yetkili ise Trump'ın, "Bibi'nin bu konuda görüş bildirmeye hakkı olmadığını" düşündüğünü aktardı.
TRUMP'A ANKARA'DA SUİKAST İDDİASI
Axios'un İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail, Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında ABD yönetimine dikkat çeken bir istihbarat iletti.
İstihbaratta, üst düzey bir İranlı yetkilinin meslektaşlarından birine, İran'ın Trump'ı Ankara'da bulunduğu sırada öldürmeye çalışması gerektiğini söylediği iddia edildi.
Yeni istihbaratın ardından ABD Gizli Servisi, Trump'ın uçuşunun eski Air Force One uçağına alınması gibi bazı güvenlik önlemleri uyguladı.
Ancak çok sayıda ABD'li yetkili, söz konusu istihbaratın tek bir kaynağa dayandığını ve doğrulanmadığını belirtti.
Yetkililerden biri istihbarat için, "Uygulamaya geçirilmiş bir plandan çok, ulaşılmak istenen bir hedef niteliğindeydi" değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE İDDİAYI ARAŞTIRDI
Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Türk güvenlik birimlerinin suikast iddiasını araştırdığını bildirdi.
Yapılan incelemeler sonucunda Trump'a Ankara'da suikast düzenlemeye yönelik belirli ve somut bir plan bulunmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.
WASHINGTON'DA NETANYAHU'YA TEPKİ BÜYÜYOR
Axios, Netanyahu'nun yalnızca Demokratlar arasında değil, Trump'ın yakın çevresinde ve "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" anlamına gelen MAGA hareketinin tabanında da ciddi ölçüde destek kaybettiğini yazdı.
Aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de bulunduğu çok sayıda Amerikalı yetkili, Netanyahu'yu İran savaşı konusunda gerçekleşmeyen iyimser tahminlerde bulunmakla suçladı.
ABD Temsilciler Meclisindeki 103 Demokrat üye de çarşamba günü İsrail'e sağlanan 3 milyar dolarlık ABD yardımının kesilmesi yönünde oy kullandı.
Demokrat Parti'ye yakın bir Yahudi lider, oylamanın doğrudan yardımdan çok, Demokratların Netanyahu ve hükümetine yönelik muhalefetini gösterme aracı olduğunu söyledi.
VANCE'TEN NETANYAHU HÜKÜMETİNE AĞIR SUÇLAMA
Netanyahu'ya yönelik tepkinin yalnızca Demokratlarla sınırlı olmadığına dikkat çekildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, çarşamba günü Joe Rogan'ın podcast programına katılarak Netanyahu hükümetinin bazı üyelerini hedef aldı.
Vance, İsrailli yetkilileri savaşı uzatmak amacıyla Trump yönetiminin İran politikasını baltalamaya çalışmakla suçladı.
Axios, yaşananların yalnızca Beyaz Saray'da gerçekleştirilemeyen bir görüşmeden ibaret olmadığını belirtti. Netanyahu'nun Trump'tan randevu alamaması, İsrail Başbakanı'nın Washington'daki konumunun giderek daha kırılgan hale geldiğinin yeni bir işareti olarak değerlendirildi.