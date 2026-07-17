Joshie Man İstanbul’da: İslamofobiye karşı camilerde kek dağıttı
İngiltere’de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı başlattığı “Nefret etme, kek yap” kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, İstanbul’daki 10 günlük programına başladı. “Joshie Man” adıyla tanınan Joshua, ilk etkinliğinde Sultanahmet Camisi’nde vatandaşlara ve turistlere kendi yaptığı keklerden ikram etti.
İngiltere'de geçen yıl Peterborough kentindeki bir camide gerçekleştirilen Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camileri ziyaret ederek kek dağıtmaya başlayan Joshua Harris ile babası Dan Harris, dayanışma kampanyasını İstanbul'a taşıdı.
İLK DURAĞI SULTANAHMET CAMİSİ OLDU
Joshua Harris, babası Dan Harris ile birlikte cuma namazının ardından Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.
Üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantası bulunan Joshie Man, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kendi yaptığı kekleri dağıttı.
İstanbul'daki kampanyasına Sultanahmet Camisi'nde başlayan Joshua, 10 gün boyunca kentin farklı noktalarındaki camileri ziyaret ederek Müslümanlara destek verecek.
"TÜRKİYE, JOSHIE MAN'E SÜREKLİ SEVGİSİNİ GÖSTERİYOR"
Dan Harris, Türkiye'ye gelmeden önce Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gördükleri ilgiyi şu sözlerle anlattı:
"Türkiye, Joshie Man'e sürekli sevgisini gösteriyor. Türkiye ve İngiltere'de eşit sayıda takipçimiz var. Bunun nedenini bilmiyorum ama Türkler, İngiltere'de İslam karşıtı nefrete karşı yürüttüğümüz 'Nefret etme, kek yap' kampanyamızın simge toplumlarından biri haline geldi. Joshie Man de bundan büyük heyecan duyuyor."
"TÜRKLER VE MÜSLÜMANLAR BİZİ İYİLİKLE KARŞILADI"
Sultanahmet Camisi'ndeki etkinlik sırasında konuşan Dan Harris, İngiltere'de bir camiye saldırılmasının ardından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Harris, Türklerin ve Müslümanların misafirperverliğine dikkati çekti.
Kendilerinin büyük bir iyilikle karşılandığını ifade eden Harris, Türklerin oğlu Joshie'ye özel ilgi gösterdiğini dile getirdi.
YAKLAŞIK 100 TÜRK GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYOR
Dan Harris, İstanbul Müftülüğünün cami ziyaretlerine ve kampanyaya destek verdiğini belirterek çok sayıda Türk gönüllünün organizasyonun farklı aşamalarında görev aldığını söyledi.
Yaklaşık 100 Türk gönüllünün cami ziyaretlerinden konaklamaya, restoranlardan ulaşıma kadar birçok konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Harris, "Bu durum bize gösterilen sevgiye işaret ediyor." dedi.
Harris, İstanbul'da kalacakları evin bir Türk gönüllü tarafından kendilerine tahsis edildiğini, havalimanı transferlerinde ve cami ziyaretlerinde de başka bir gönüllünün aracıyla seyahat edeceklerini anlattı.
Cami ziyaretlerinin planlamasının ise bir başka gönüllünün İstanbul Müftülüğüyle yaptığı görüşmeler sonucunda hazırlandığını kaydetti.
İSTANBUL'DA CAMİ CAMİ GEZECEK
Joshie Man, 18 Temmuz'da Süleymaniye Camisi ve Şehzade Camisi'ni, 19 Temmuz'da Fatih Camisi'ni ziyaret edecek.
20 Temmuz'da Büyük Çamlıca Camisi ile Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ne gidecek olan Joshua, 21 Temmuz'da Taksim Camisi'nde kek dağıtacak.
Joshie Man, 24 Temmuz'da ise Ortaköy Camisi ve Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'ni ziyaret edecek.
AŞIRI SAĞCI SALDIRININ ARDINDAN BAŞLADI
Joshua Harris'in İslamofobi karşıtı kampanyası, İngiltere'de yaşanan Müslüman karşıtı saldırının ardından başladı.
Ekim 2025'te İngiltere'nin Peterborough kentindeki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cami cemaatine ve polise saldırdı.
Olayın ardından caminin yakınlarında yaşayan Dan Harris ile 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, Müslümanlara destek olmak amacıyla kek yaparak camide dağıttı.
TEHDİTLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI
Joshie Man ve babası, camide kek dağıtarak verdikleri desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı aldı.
Baba-oğul, tehditler karşısında kampanyayı sonlandırmak yerine daha fazla camiyi ziyaret etme kararı verdi.
İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası daha sonra farklı ülkelere de taşındı. Joshie Man ve babası, kampanya kapsamında yalnızca İngiltere'de 100'ün üzerinde camiyi ziyaret etti.