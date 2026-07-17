Joshie Man İstanbul’da: İslamofobiye karşı camilerde kek dağıttı

YAKLAŞIK 100 TÜRK GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYOR

Dan Harris, İstanbul Müftülüğünün cami ziyaretlerine ve kampanyaya destek verdiğini belirterek çok sayıda Türk gönüllünün organizasyonun farklı aşamalarında görev aldığını söyledi.

Yaklaşık 100 Türk gönüllünün cami ziyaretlerinden konaklamaya, restoranlardan ulaşıma kadar birçok konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Harris, "Bu durum bize gösterilen sevgiye işaret ediyor." dedi.

Harris, İstanbul'da kalacakları evin bir Türk gönüllü tarafından kendilerine tahsis edildiğini, havalimanı transferlerinde ve cami ziyaretlerinde de başka bir gönüllünün aracıyla seyahat edeceklerini anlattı.

Cami ziyaretlerinin planlamasının ise bir başka gönüllünün İstanbul Müftülüğüyle yaptığı görüşmeler sonucunda hazırlandığını kaydetti.