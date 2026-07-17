Başkan Erdoğan Hakkari'de şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi: Bölgede Terörsüz Türkiye vurgusu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kadın Şenliği" sırasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan, yayladaki kadınlara İstanbul'dan selam ve sevgilerini ileterek başarı dileğinde bulundu. Katılımcılar ise bölgede sağlanan güven ortamına dikkat çekerek Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kadın Şenliği"ne katılanlara telefonda seslenerek, İstanbul'dan selam ve sevgilerini iletti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE TEK YÜREK"
Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
"SELAM VE SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"
Başkan Erdoğan, yayladaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi:
"Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah."
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın Hakkari'ye davet etmesi üzerine, "İnşallah." yanıtını verdi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu." ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, bölgede sağlanan güven ortamına dikkati çekerek, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti tanıtıldı
Özel’in dokunulmazlık dosyası TBMM’de