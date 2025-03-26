Fenerbahçe Medicana kupada şampiyon!

F.Bahçe şampiyon... Rize'de düzenlenen 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana oldu... Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan final maçında Sarı-Lacivertliler, Halkbank'ı 3-0 (25-19, 25-23, 25-17) mağlup ederek kupada 5. kez mutlu sona ulaştı. AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana bu sonuçla önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.



MVP Ngapeth

F.Bahçe'de Fransız smaçör Earvin Ngapeth, final-four'da gösterdiği başarılı performansla MVP ödülünün sahibi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN